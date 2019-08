F 1 | GP d' Ungheria - Pole Position per Max Verstappen

Fonte : quattroruote

(Di sabato 3 agosto 2019) Maxha ottenuto ladel Gran Premio d', dodicesima prova del Mondiale di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull Racing è il centesimoman della storia: per lui è la primain carriera, un risultato che arriva sullo slancio della vittoria ottenuta la scorsa settimana in Germania. In prima fila, accanto a lui, domani si schiererà Valtteri Bottas, rimasto secondo per solamente 18 millesimi di secondo. In seconda fila, avremo Hamilton e Leclerc. Solamente terza fila per Vettel, che è riuscito a stare davanti all'altra Red Bull di Pierre Gasly.Tori scatenati. Con due vittorie e 1nelle ultime tre gare, la Red Bull si candida naturalmente come seconda forza di questo Mondiale. Ladi oggi è storica per due motivi: è la prima per l'olandese, ma è anche la prima della Honda nell'era ibrida. Non si vedeva inuna vettura spinta dal ...

SkySportF1 : ???? Inizio delle FP3 positicipato di 10 minuti ? - SkySportF1 : ?? SUPER @Max33Verstappen ? Prima pole in carriera I tempi ? - SkySportF1 : ???? @Charles_Leclerc a muro nel Q1 ?? Meccanici Ferrari al lavoro ? -