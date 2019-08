SCENARIO Salvini e Conte | chi sta sbagliando i conti?

SCENARIO/ Formica : gli Usa daranno all'Europa la testa di Salvini e Di Maio : Non solo M5s è in crisi, presto lo sarà anche la Lega, perché Salvini e Di Maio hanno perso la battaglia contro l'Unione Europea

SCENARIO/ Ecco perché Salvini sceglie il governo e non la flat tax : Il nodo più delicato per il governo è il decreto sicurezza bis, ma l'esecutivo non cadrà. Nel frattempo Salvini ha rinunciato alla flat tax

SCENARIO/ Quirinale - mercati e Usa - i tre dubbi di Salvini : Per la prima volta Salvini ha detto esplicitamente che i suoi parlamentari gli chiedono di tornare a votare. Ma tre elementi lo frenano

SCENARIO/ Europa e manovra - a Salvini serve un patto con Tria e Conte : Sono aumentati i fondi Ue, costerebbe di più non farla: Conte dice sì alla Tav, una vittoria per Salvini che però non mette fine alle liti nel governo

Matteo Salvini come Berlusconi - il Metropol è il nuovo "golpe" del Quadrilatero : uno SCENARIO inquietante : Parola d'ordine: "Deep state". Nei Palazzi romani tutti sono convinti che dietro il caso Metropol e i presunti fondi russi alla Lega non ci siano i servizi segreti internazionali, ma piuttosto l'apparato di potere sotterraneo e tutto italiano che da decenni è abituato a dirigere il gioco a Palazzo C

Pieferdinando Casini e il segreto dietro lo scandalo russo : "Vedrete cosa farà Salvini". SCENARIO inquietante : Qualcosa di molto grosso si muove dietro la "Mosca Connection", lo scandalo sui fondi russi alla Lega che ha coinvolto Gianluca Savoini. Ne è convinto Pierferdinando Casini, che a Palazzo Madama sussurra ai colleghi una lettura molto inquietante. Il bubbone è scoppiato guarda caso alla vigilia delle

SCENARIO/ Polito : la strategia della tensione contro Salvini fa solo bene alla Lega : Tutti contro Salvini, Conte e i ministri di M5S. Elezioni non prima dell'autunno, quando si vedrà se otterrà la flat tax che ha in mente.

Matteo Salvini - SCENARIO inquietante. Paolo Becchi : "Ha tre strade - così può finire all'opposizione" : Le elezioni europee hanno premiato la Lega e punito il M5S, recenti casi come quello di "Sea Watch 3" contribuiscono a far sì che il consenso intorno alla Lega continui a crescere di giorno in giorno. Certo, Salvini, il "truce", ha giornaloni, intellettuali "organici" e Tv contro, ma il popolo da No

SCENARIO/ La tattica Salvini-Tria per evitare l'isolamento dell'Italia : la settimana decisiva della trattativa tra Italia e Ue: sul tavolo le nomine e la procedura di infrazione. La linea Tria-Colle e quella della Lega

SCENARIO/ Così la manovra che non piace all'Europa aiuta Salvini : Salvini rilancia l'azione di governo ma la Ue intende cassare l'Italia sul debito: "rischia una procedura per anni" ha detto ieri Juncker

SCENARIO/ I calcoli sbagliati dell'Ue e quelli - facili - di Salvini : Davvero l'Unione Europea aprirà una procedura di infrazione contro l'Italia? Improbabile. Ha altro a cui pensare. Salvini e Di Maio lo sanno