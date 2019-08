Maltempo | forti piogge in Nord Italia | scoperchiato un edificio nella Bergamasca

Forti temporali da stasera al Nord - Maltempo anche domani : ecco l'avviso dell'Aeronautica Militare : Un nuovo impulso stabile determinerà piogge e temporali nelle prossime ore sul Nord Italia. I fenomeni più organizzati ed intensi sono previsti nella giornata di domani, grazie allo sfondamento...

Maltempo : allerta meteo a Milano da mezzanotte per vento e temporali forti : Milano, 1 ago. (AdnKronos) – allerta meteo a Milano da mezzanotte per il rischio di temporali forti, che potrebbero provocare l’esondazione dei fiumi Seveso e Lambro.L’amministrazione comunale ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale (COC) a partire da questa sera. In conseguenza ai fenomeni a carattere temporalesco previsti a partire dal tardo pomeriggio di oggi, con una possibile intensificazione ...

Ondata di Maltempo in Brasile : 5 morti a Pernambuco per forti piogge : piogge torrenziali hanno investito nelle ultime 24 ore il Brasile, ed in particolare la zona metropolitana di Recife, capitale dello Stato di Pernambuco: 5 persone hanno perso la vita, si sono registrati allagamenti e danni a varie strutture, come anche disagi per il traffico automobilistico. Le autorità hanno chiuso le scuole nell’area metropolitana a causa delle nuove precipitazioni attese nelle prossime ore. L'articolo Ondata di ...

Maltempo - forti temporali in Calabria : due voli da Treviso e Roma non riescono ad atterrare a Lamezia Terme [LIVE] : Un forte temporale sta colpendo la Calabria centrale a Lamezia Terme trasformando il viaggio del volo Ryanair 5050 in una vera e propria odissea. Partito da Treviso alle 21:16 con un’ora e 20 minuti di ritardo, sarebbe dovuto arrivare a Lamezia da tempo ma dopo aver volato a lungo sui cieli di Tropea e della Costa degli Dei ha deciso di tornare indietro e sta risalendo, forse verso Bari dove potrebbe essere dirottato. AGGIORNAMENTO: anche ...

Un forte temporale sta colpendo la Calabria centrale a Lamezia Terme trasformando il viaggio del volo Ryanair 5050 in una vera e propria odissea. Partito da Treviso alle 21:16 con un'ora e 20 minuti di ritardo, sarebbe dovuto arrivare a Lamezia da tempo ma dopo aver volato a lungo sui cieli di Tropea e della Costa degli Dei ha deciso di tornare indietro e sta risalendo, forse verso Bari dove potrebbe essere dirottato.

Maltempo in Piemonte : forti piogge - neve dai 2.500 metri in su e temperature in calo : Ondata di Maltempo in Piemonte: si registrano forti piogge, neve dai 2.500 metri in su e temperature in calo. E’ in vigore l’allerta gialla per temporali e precipitazioni che possono essere anche molto forti – secondo Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – sul nord della regione e a sud del fiume Po. Nelle ultime 12 ore a Torino sono caduti quasi 100 mm di pioggia, molte strade si sono allagate e la ...

Maltempo - forti temporali in Veneto : grandinata furiosa su Mestre - sospeso l’Home Venice Festival [FOTO e VIDEO] : Una serie di grandinate di notevole intensita’, ma di breve durata, si e’ verificata nel pomeriggio in varie localita’ del Veneto, tra le province di Treviso e Venezia in particolare. Disagi ovunque, con interventi legati alla caduta dei chicchi, ma finora non di rilievo. Mestre tra le località più colpite: la temperatura è crollata agli attuali +17°C! L’ondata di vento e grandine ha costretto gli organizzatori a ...

Maltempo - temporali e forti grandinate causano rallentamenti sull’A4 : Traffico molto sostenuto durante tutta la giornata sulla rete di Autovie Venete in questo secondo weekend di luglio. Le code più lunghe, fino a 6 chilometri, si sono registrate sulla A23 in direzione nodo di Palmanova, code a tratti, non ferme, caratterizzate da una forte presenza di veicoli con targa straniera. Moltissimi i caravan e le roulottes provenienti dai paesi del Centro ed Est Europa. Nel primo pomeriggio sono stati i forti temporali e ...

Meteo - forte Maltempo in Germania : tornado - grandi accumuli di grandine e forti piogge. Danni e disagi [FOTO e VIDEO] : Il clima estremo degli ultimi giorni sembra aver portato un tornado, forti piogge e violente tempeste di grandine in Germania. Funzionari responsabili stanno già parlando di un disastro in Renania-Palatinato con Danni alla proprietà a sei cifre. Il tornado ha danneggiato un totale di 11 case a Bobenheim. Le tegole dei tetti, cadendo, sono finite sopra diversi veicoli, danneggiandoli. Un residente è stato leggermente ferito. Secondo il sindaco, i ...

Emergenza Maltempo in Centro Italia : è il giorno della conta dei danni dopo grandine - nubifragi e forti venti : dopo la devastazione portata dal maltempo nella giornata di ieri, oggi è il giorno della conta dei danni tra Emilia Romagna, Marche, e Abruzzo. Di seguito il punto della situazione: conta dei danni a Milano Marittima Milano Marittima devastata ieri dal vento, le cui raffiche hanno superato i 100 km/h. Gli stabilimenti balneari sono pronti per la riapertura: subito dopo l’ondata di maltempo gli operatori si sono messi al lavoro per ...

Maltempo Molise - temporali e forti venti : alberi abbattuti - mezzi pesanti ribaltati - strade allagate : La violenta ondata di Maltempo non ha risparmiato neppure il litorale molisano. Un forte temporale si è abbattuto su Termoli e dintorni nel primo pomeriggio dopo brusco abbassamento delle temperature. Un furgone e motrice ribaltati da raffiche di vento, alberi abbattuti, strade allagate, piano interrato dell’ospedale San Timoteo di Termoli invaso dall’acqua, una famiglia in panne sotto il ponte del fiume Sinarca. Numerosi, dal primo ...

Emergenza Maltempo - costa adriatica in ginocchio : grandine - nubifragi - trombe d’aria - forti venti. Il punto della situazione : Temporali, grandinate, venti fino a 150 km/h e trombe d’aria sulla costa adriatica: è successo tutto questo nelle ultime ore dopo settimane di caldo asfissiante. Un’ondata di maltempo violentissima che ha messo in ginocchio Romagna, Marche e Abruzzo causando feriti, tanti danni e molta paura. Pescara registra la situazione più critica: violenti nubifragi sono stati accompagnati da chicchi di grandine fino a 5 centimetri e hanno ...

Maltempo in Emilia-Romagna : tromba marina a Rimini - danni e forti raffiche di vento a Milano Marittima : forti piogge in queste ore sulla costa della provincia di Rimini: è stata segnalata una tromba marina al largo della costa, ma le condizioni meteo sono ora in graduale miglioramento. Milano Marittima, località ravennate, è stata colpita da forti raffiche di vento, e risulta danneggiata la via aerea sulla ferrovia vicino a via Ficocle. Decine di pini secolari sono crollati bloccando il traffico in quasi tutta la cittadina e danneggiando o ...