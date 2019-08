Bambina assume cocaina a 10 anni | storia choc in Brianza

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 2 agosto 2019) Claudio Carollo Da Vimercate arriva ladi unadi 10che fa uso diall'insaputa dei genitori, una famiglia come tante altre ma spesso assente È arrivata in ospedale in preda a una crisi di nervi. I genitori hanno portato la figlia al pronto soccorso perché era diventata aggressiva, violenta, con reazioni incontrollabili. La diagnosi?. Unadi soli diecidi Vimercate in provincia di Monza faceva uso di droga all'insaputa della madre e del padre. "Un caso limite, che ci fa capire quale sia la tendenza di oggi e quale emergenza dovremo affrontare in futuro. Ma quei segni sono purtroppo inequivocabili: sguardo vuoto, rabbia, confusione" ha detto a Il Giorno Antonio Amatulli, il primario di psichiatria che si è occupato di lei. Lavive nel comune brianzolo, in quella che si potrebbe considerare una normale famiglia italiana, ...

