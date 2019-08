La sfida dell' Alan Kurdi a Matteo Salvini | ' Non sbarcheremo i migranti in Libia'

Napoli-Juventus – Le date della doppia sfida scudetto : Sono da poco iniziati i sorteggi per il calendario della prossima Serie A ma già sono note le date della sfida scudetto tra Juventus e Napoli. Juventus – Napoli si giocherà il 1 settembre, nella seconda giornata. Il ritorno al San Paolo ci sarà il 26 gennaio. Le prime 16 giornate di campionato: 1° GIORNATA (A. 25/08 – R. ...

LIVE Mountain bike - Europei 2019 in DIRETTA : Gerhard Kerschbaumer a caccia dell’oro - grande sfida al fenomeno Van der Poel : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.38 Le speranze di medaglia italiane saranno affidate soprattutto a Gerhard Kerschbaumer, argento lo scorso anno nella rassegna iridata. Il 28enne trentino ha già vinto il titolo continentale nella categoria Junior (nel 2009) e tra gli U23 (nel 2011) e si presenta con ambizioni concrete. 14.34 Nella mattinata dell’ultima giornata sono andate in scena la prova U23 maschile vinta dal ...

The Rugby Championship 2019 - le formazioni di Nuova Zelanda-Sudafrica. sfida decisiva per il successo finale ed antipasto della Coppa del Mondo : Sabato 27 luglio, alle ore 9.35 italiane a Wellington, Nuova Zelanda e Sudafrica si sfideranno nella seconda giornata del The Rugby Championship: si tratta di una Sfida molto importante dal momento che le due compagini hanno entrambe vinto all’esordio e la partita sarà dunque decisiva per l’assegnazione del torneo, visto che quest’anno, per via della Coppa del Mondo, la manifestazione durerà soltanto tre giornate contro le ...

Diretta Cagliari Chievo/ Risultato live : Rolando Maran è il grande ex della sfida : Diretta Cagliari Chievo streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca in amichevole il 24 luglio, ormai una classica del nostro calcio.

Napoli - la sfida della camorra al Rione Sanità : altre due stese dove fu ucciso Genny : Due stese la scorsa notte, nuovamente nel quartiere Sanità di Napoli, una delle quali nei pressi dalla piazza dove venne assassinato il giovane Genny Cesarano, la notte del 6 settembre 2015. I...

Milan - Giampaolo presenta la sfida al Bayern : “mi aspetto delle risposte - su Piatek…” : “L’impegno e’ di alto livello. Lavoriamo insieme da 10 giorni e mi aspetto di vedere le cose sulle quali abbiamo lavorato. Tra il fuso e il viaggio, facciamo sempre i conti con l’orologio. Pero’ sono fiducioso, la squadra ha lavorato molto bene e con dedizione. Con senso di responsabilita’. Qualcosa tireremo fuori e questi sono test che ci diranno dove siamo, dove dobbiamo lavorare e su come prosegue ...

Trump rilancia il grande sogno americano e sfida la Cina : “presto bandiera USA su Marte” - inizia la nuova era dell’esplorazione spaziale : “Torneremo molto presto sulla Luna, e un giorno, presto, pianteremo la bandiera americana su Marte“: ormai per il presidente americano e’ un refrain. E lo ha ripetuto anche ieri, in occasione del 50° anniversario del primo allunaggio: annunciando i prossimi passi, ha detto che l’obiettivo e’ tornare sulla Luna -stavolta non solo con uomini, ma anche con una donna- e puntare verso il ‘pianeta rosso’. Si ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : Ruffini e Occhipinti e la sfida della 25 km. Azzurri outsider nella maratona delle acque libere : 25 km di sofferenza, 25 km di agonia e 25 km di concentrazione. Sono queste, in parte, le sensazioni provate dagli atleti che chiuderanno il cerchio dei Mondiali 2019 di Nuoto di fondo a Gwangju (Corea del Sud). Dopo 5, 10 km e staffetta mixed, è la volta della maratona delle acque libere che esalta il fondista, cresciuto a pane e dolore. Un po’ come un ciclista che si appresta ad affrontare una tappa alpina o dei Pirenei, pensando al Tour ...

Coppa d’Africa - domani la finale : tutte le quote della sfida : domani sera l’ultimo atto di Coppa d’Africa. Senegal e Algeria si affronteranno nella finale del Cairo. La squadra di Aliou Cissé è favorita di un soffio, dove il successo algerino sale a 2,90. Entrambe difendono con i denti, una gara con meno di tre gol è decisamente probabile a 1,40. I precedenti dicono Algeria, ma le quote, seppure in grandissimo equilibrio, spingono leggermente sul Senegal, lanciato dagli analisti Snai ...

Rifiuti - la sfida della Regione Campania : «Ecco i sette siti di stoccaggio - dialogo con i sindaci» : Sono previsti almeno sette siti di stoccaggio sparsi per la Campania, oltre all'incremento dello stir di Battipaglia: la realizzazione delle aree è una delle condizioni essenziali per...

Rifiuti - la sfida della Regione Campania : «Ecco i sette siti di stoccaggio» : Sono previsti almeno sette siti di stoccaggio sparsi per la Campania, oltre all'incremento dello stir di Battipaglia: la realizzazione delle aree è una delle condizioni essenziali per...

Manovra e Russia - Conte sfida Salvini| La tattica del leader della Lega : «Ora bisogna fare» : La goccia che ha fatto traboccare il vaso: i dettagli della flat tax. Il paradosso di Salvini che da un lato invoca la fretta di agire dall’altro non nomina i deLegati ai tavoli istituzionali che a Palazzo Chigi dovrebbero mettere nero su bianco la Manovra di Bilancio.

Intel lancia la sfida a AMD : le CPU Comet Lake più potenti delle Ryzen 3000? : Intel potrebbe aver perso un po' di terreno nei confronti di AMD per quanto riguarda "la sfida" delle CPU in seguito all'arrivo dei processori Ryzen 3000. Proprio per questo motivo che ci si aspetta una risposta forte da parte di Intel che, molto probabilmente, arriverà con il lancio dei Comet Lake.La potenza delle CPU targate AMD preoccupa Intel, quindi le CPU Comet avranno il compito di contrastare l'agguerrita concorrenza.Stando a quanto ...

Bottle Cap Challenge - la sfida delle star : Sophie Turner dice basta : Sono tutti impazziti per la Bottle Cap Challenge ma Sophie Turner proprio non ci sta. Ecco le parole della celebre attrice Dopo la Ice Bucket Challenge, in cui bisognava tirarsi un secchio d’acqua fredda in testa, un’altra Challenge sta spopolando tra le star. Si tratta della Bottle Cap Challenge, diventata il trend dell’estate 2019, che […] L'articolo Bottle Cap Challenge, la sfida delle star: Sophie Turner dice basta ...