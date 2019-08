Clasica San Sebastian 2019 | la startlist definitiva e l’elenco dei partenti Presenti

Clasica San Sebastian 2019 : il percorso ai raggi X. Decisivo l’Alto de Murgil : Neanche il tempo di terminare il Tour de France che si ritorna a pensare al calendario World Tour, che presenta subito una classica tradizionale e molto importante come quella di San Sebastian. In terra spagnola si sfidano i migliori al mondo: lo scorso anno a trionfare fu un mostruoso Julian Alaphilippe che anche in questo 2019 sarà tra i favoriti. Andiamo a scoprire il percorso ai raggi X. percorso Clasica San Sebastian 2019 Dopo circa 25 ...