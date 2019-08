Bimbo di due anni annega in una piscina in Versilia | è grave

Vicenza - ha dolori alla pancia : Bimbo di 3 anni muore dopo due ricoveri in ospedale : Giulio, un bambino di 3 anni, è morto a Valli del Pasubio (Vicenza) dopo essere stato ricoverato due volte in ospedale. Nel pomeriggio di ieri il piccolo ha iniziato ad accusare dei forti dolori alla pancia e i genitori lo hanno portato per due volte in ospedale. È morto nella notte. Già disposta l'autopsia per stabilire le cause del decesso.

Cuginetti travolti dal Suv - i genitori del Bimbo ucciso : “L'assassino? Due giorni e lo buttano fuori” : Il dramma in provincia di Ragusa. Uno dei bambini è morto sul colpo, all'altro hanno amputato le gambe. L'investitore è Rosario Greco, ha ammesso di aver bevuto birra e fatto usa di cocaina. Il padre di Alessio: "Due giorni e lo buttano fuori. Mio figlio non torna più, io non riesco a tornare a casa”.Continua a leggere

Cremona - Bimbo di due anni cade dalla finesra del secondo ma si salva per miracolo : A San Felice, nel Cremonese, un bambino di poco più di 2 anni e mezzo sfuggendo alla vigilanza dei genitori, famiglia di operai rumeni che abitano in una casa Aler, si è arrampicato su...

Bimbo di due anni trovato morto nell'auto del vicino : era scomparso da un giorno : Era scomparso da un giorno, poi la tragica scoperta. Il corpo di un Bimbo di due anni del Texas, Sarbesh Gurung, è stato trovato morto dentro l'auto del vicino che era ferma,...

Amor - il Bimbo vissuto due volte : operato in volo dai medici dell’ospedale Gaslini : Amor, due anni, è stato operato al cuore una prima volta in Tunisia poi, in seguito a gravi complicanze, dopo pochi giorni è stato operato di nuovo su un'aeroambulanza. Entrambi gli interventi sono stati condotti dai medici del Gaslini.Continua a leggere

Salvo per miracolo! Bimbo di due anni cade dal nono piano : Un bambino di due anni precipita dal nono piano di un palazzo a Parigi, ma si salva: la caduta è stata attutita dai cespugli e dagli alberi nel cortile. Un bimbo di due anni è caduto dal nono piano di un palazzo di Belville a Parigi. Il piccolo si è fortunatamente salvato senza riportare nemmeno una frattura. La polizia, comprensibilmente stupita, si è limitata a commentare che quanto accaduto è un vero e proprio miracolo. Il piccolo ...

Bimbo con due madri ottiene diritto alla carta d’identità : per mesi era stato un “fantasma” : Secondo il Tribunale di Rovereto un Bimbo con due madri ha il diritto di ottenere la carta d'identità rilasciata dal comune di residenza delle donne, nel rispetto di un atto dello stato civile creato in un altro comune. Il caso è stato reso noto dall'avvocato Alexander Schuster. L'ottobre scorso, dopo la nascita del bambino della coppia (una è la madre partoriente) fuori dalla provincia di Trento, è stata richiesta dalle donne, entrambe ...

Carta d'identità al Bimbo con due mamme - per sette mesi era stato un fantasma : Rovereto, il giudice impone al Comune di riconoscere le due donne: finora, anche quella che ha dato alla luce il bambino era stata esclusa dai suoi documenti. Con una serie di diritti negati a cascata, dalle vacanze all'iscrizione all'asilo nido

Auto si schianta contro un tir in autostrada : morti due giovani genitori - salvo il Bimbo di 6 mesi : Un terribile incidente stradale è avvenuto nella notte sull'Autostrada A21, nel tratto tra Casteggio e Voghera. Le due...

Nettuno - Bimbo di due anni cade in uno stagno e muore : Tragedia a Nettuno, lungo il litorale a est di Roma, dove un bambino di due anni è morto stamattina dopo essere caduto in uno stagno che si trova nel giardino di casa dei nonni materni, scrive Il Messaggero.Inutili purtroppo i tentativi di salvare il piccolo. Lanciato l’allarme, sul posto erano giunti i vigili del fuoco, il personale del 118 accompagnato dall’elisoccorso e le forze dell’ordine. L’esatta dinamica dell’accaduto è ancora al ...

