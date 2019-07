Papà di Elder | “Abbiamo temuto per la sorte di nostro figlio”

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Napoli, 31 lug. (AdnKronos) – “Io e mia moglie, dopo aver visto la , abbiamoper ladifiglio. Ma siamo stati rassicurati sul fatto che non ha subito alcun maltrattamento”. Lo dice, attraverso fonti legali, Ethan, ildi Finnegan Lee, il 19enne americano in carcere per l’omicidio del vicebrigadiere . Il padre del ragazzo, detenuto a Regina Coeli, è arrivato oggi a Roma. La famiglia diha detto all’emittente Abc7 di aver organizzato il viaggio di Finnegan da solo in Italia sperando di allontanarlo dalla sua cerchia di amici. I genitori hanno, poi, prenotato una stanza per una notte all’Hotel Meridian a Roma, per incontrare il suo amico ed ex compagno di scuola Gabe Natale, nella Capitale già da qualche giorno per vedere suo nonno, che vive fuori città.Intanto, la procura militare di Roma ha aperto un ...

