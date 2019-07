Credito al consumo sempre più diffuso | +8 | 8% in un anno dal 2017 al 2018

Fonte : finanza-infograficando

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Ilalcontinua a crescere, e alla fine dello stock di prestiti delle famiglie ha raggiunto quota 96 miliardi di euro. Rispetto all'precedente, c'è stato un incremento di ben 7,2 miliardi, che equivale ad una accelerazione dell’8,8% (appena meno rispetto al +9,3% messo a segno nel). I numeri sulalA evidenziarlo è un'indagine della Confesercenti, che ha analizzato i dati messi a disposizione della Banca d’Italia. Con ilalsi intendono tutte quelle attività di finanziamento delle persone fisiche e delle famiglie che hlo scopo di sostenere i consumi o di rimandare o rateizzare i pagamenti. Ebbene questa modalità di pagamento dilazionato continua a diffondersidi più, anche per piccoli importi. Ciò conferma che le famiglie italiane vedano ancora nelaluno strumento valido per realizzare un progetto ...

UmbertoColetta : RT @Luca_Mussati: @SebastianLaLira E la spesa per consumi francese è spinta dal credito al consumo ... Bolla in vista - GiorgioAntonel1 : RT @Luca_Mussati: @SebastianLaLira E la spesa per consumi francese è spinta dal credito al consumo ... Bolla in vista - Luca_Mussati : @SebastianLaLira E la spesa per consumi francese è spinta dal credito al consumo ... Bolla in vista -