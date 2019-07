Svolta nel caso Mollicone | Serena è stata uccisa in caserma

Coni - ‘Sport e Salute’ mette nel mirino i presidenti col doppio stipendio. E potrebbe essere una Svolta : Sono tempi di stravolgimenti per lo sport italiano. Con la riforma varata dal governo e l’avvento di Sport e Salute, la società creata da Palazzo Chigi per togliere soldi e potere al Coni, tante cose stanno cambiando. In questo momento tutti sono concentrati sulla stesura del contratto di servizio, che dovrà regolare i rapporti fra vecchio e nuovo ente. Con tale e tanta mole di problemi da risolvere, però, proprio in questi giorni a Sport ...

Svolta “green” a New York : obiettivo emissioni zero nel 2050 : Il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo ha firmato il provvedimento finalizzato a utilizzare il 100% di energia rinnovabile entro il 2040, il 70% entro il 2030. E’ un programma ambizioso quello del “Green New Deal” per lo Stato USA: l’obiettivo è eliminare le emissioni di gas a effetto serra entro il 2050. Entro questa data, infatti, ci si aspetta di poter avere energia da fonti che non prevedano ...

F1 - Mondiale 2019 : Ferrari ormai insidiata dalla Red Bull - serve una Svolta nel finale di stagione : Il Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di Formula Uno ha ufficializzato tre grandi aspetti di questo Mondiale. In primo luogo ha ribadito che Lewis Hamilton ha ormai chiuso i conti a livello di titolo iridato e che d’ora in avanti si concentrerà sui record, puntando con sempre maggiore decisione al record di vittorie (91) di Michael Schumacher. La Mercedes fa un altro campionato rispetto al resto del gruppo, e l’inglese giustamente ne ...

Icardi Juventus - l’argentino aspetta i bianconeri : nuova Svolta nell’affare : Icardi Juventus – Mauro Icardi è sempre al centro delle voci di mercato. Il bomber non è partito per la tournée asiatica della squadra di Antonio Conte, fuori dal progetto dell’Inter come dichiarato pubblicamente dall’amministratore delegato Beppe Marotta. L’argentino dovrà trovare una nuova sistemazione, con la Juventus sempre al primo posto dei suoi pensieri. Icardi, però, non avrebbe intenzione di arrivare alla fine ...

Napoli-Hysaj - possibile Svolta nella prossima settimana - le ultime : Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, ci sarebbe una svolta per la cessione di Elseid Hysaj : Elseid Hysaj è tra i giocatori in uscita dal Napoli. Il terzino albanese è da tempo finito nel mirino dell’Atletico Madrid, intenzionato a portarlo in Spagna. I contatti fra le parti sono costanti e la prossima settimana, l’agente Mario Giuffredi è pronto a sbarcare a Dimaro per dare ...

Maria Chindamo - sparita nel 2016 - è Svolta : un arresto per omicidio - telecamere manomesse : Maria Chindamo, l'imprenditrice scomparsa davanti all'ingresso della sua tenuta agricola di Nicotera il 6 maggio del 2016 e della quale da allora non si è saputo più nulla,...

Vibo Valentia - Svolta nel giallo della scomparsa di Maria Chindamo : fermate tre persone : Una nuova pista sembra fare luce sulla scomparsa di Maria Chindamo, l'imprenditrice svanita nel nulla tre anni fa. Infatti, la procura di Vibo Valentia ha ottenuto dal gip il fermo di tre persone che avrebbero concorso all’omicidio della donna. I tre sarebbero il 53enne Salvatore Ascone, detto “U Pinnularu", legato alle cosche locali e padrone del casolare vicino all’azienda agricola della vittima a Montalto di Limbadi, Cheorge Laurentiu ...

EMANUELA ORLANDI - APERTE TOMBE NEL CIMITERO TEUTONICO/ Possibile Svolta in Vaticano? : EMANUELA ORLANDI, iniziata l'apertura di due TOMBE presso il CIMITERO TEUTONICO in Vaticano. Presente Pietro ORLANDI, Possibile svolta?

Maria Chindamo è stata uccisa - Svolta nel caso : arrestato Salvatore Ascone - U Pinnularu : Dopo tre anni la Procura ha effettuato un arresto nel caso di Maria Chindamo. Nell'ordinanza dove per la prima volta si legge che 'Maria è stata uccisa' è scritto il nome di Salvatore Ascone, già noto alle forze dell'ordine, proprietario della tenuta antistante a quella davanti alla quale è avvenuta l'aggressione, 3 anni fa, a Limbadi. L'uomo è in manette per concorso in omicidio. Indagato a piede libero il complice che manomise le telecamere di ...

Previsioni Meteo : la Svolta nel cuore dell'estate. Piu' fresco e tanti temporali in arrivo : Ve ne abbiamo parlato a lungo negli ultimi giorni e ormai possiamo confermare le Previsioni : il quadro barico sull'Europa si appresta a mutare sensibilmente nel corso della settimana ponendo come...

Svolta a destra nelle elezioni in Grecia - finisce l'era Tsipras : Tutte confermate le previsioni della vigilia sulle elezioni politiche elleniche. La Grecia volta le spalle a Tsipras e punta sul partito centrodestra

Svolta nel caso Kevin Spacey : un giovane ritira le accuse di molestie - ma i guai per l’attore non finiscono qui : Il caso Kevin Spacey giunge a una Svolta inaspettata. Un giovane che aveva accusato l'attore per averlo palpeggiato in un bar di Nantucket nel 2016, ha improvvisamente lasciato cadere le accuse nella causa civile. Il ragazzo e la sua famiglia avevano richiesto un risarcimento per danni morali non specificato. La denuncia, come si legge, sostiene che l’adolescente ha “subito, e continuerà a soffrire in futuro gravi di sofferenze mentali e lesioni ...

Cessione Sampdoria - Svolta nelle ultime ore : incontro Ferrero-Vialli [DETTAGLI] : Cessione Sampdoria – Sembrava essere sfumato almeno per il momento il passaggio di proprietà in casa Sampdoria, nelle ultime ore nuove clamorose novità. E’ arrivata infatti la svolta, è previsto per la giornata di venerdì un incontro tra Gianluca Vialli e Massimo Ferrero, secondo fonti vicine all’ex attaccante blucerchiato l’affare sarebbe nella fase finale: nelle ultime settimane si è lavorato a fari spenti, ...