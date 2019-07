Governo | Di Maio con gli iscritti 5s a Cosenza | “Per decidere serve sempre un accordo con

Governo - Di Maio con gli iscritti 5s a Cosenza : “Ogni volta serve accordo io - Conte e quello là. A volte atteggiamento Lega insopportabile” : “Ogni volta che si deve approvare un provvedimento, in Parlamento o in Consiglio dei ministri, ci dobbiamo sedere a un tavolo io, Conte e quell’altro là e dobbiamo fare un accordo. Ogni volta”. È lo sfogo di Luigi Di Maio mentre domenica sera a Cosenza parla con circa 500 iscritti nel corso di un’assemblea del Movimento 5 stelle. L’audio del suo discorso, durato circa un’ora, è stato pubblicato dal sito della testata ...

Mattarella - messaggio a Salvini e Di Maio : "Sono l'arbitro - se cade il Governo non si torna subito alle urne" : Se questo governo cade, deciderà il Parlamento cosa fare. Se esprimere una diversa maggioranza o alzare le mani e andare al voto. Non lo deciderà Matteo Salvini, nonostante la sua Lega sia in vetta ai consensi, ma nemmeno Giuseppe Conte. È questo il messaggio che Sergio Mattarella, nel suo stile ris

Matteo Salvini - dopo la Tav punta alla Flat tax : "Se il Governo fa - andrà avanti". Sfida a Conte e Di Maio : Salvini e Di Maio non si confrontavano faccia a faccia dall' 11 luglio, giorno in cui avevano partecipato assieme a Conte e a quasi tutto il governo al vertice sull' autonomia. L' incontro era finito malissimo con conseguenti dichiarazioni al vetriolo da parte della Lega e dei 5 Stelle. Ieri i vice

Governo : il ‘contropranzo’ di Conte - sushi con staff mentre Di Maio-Salvini a p.Chigi : Roma, 25 lug. (AdnKronos) – Il ‘contropranzo’ del premier Giuseppe Conte va in scena attorno alle 14.30, mentre i suoi due vice, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, fanno il punto a Palazzo Chigi dopo due settimane di gelo. Il presidente del Consiglio, a sorpresa, lascia a passo spedito la sede del Governo. I cronisti, che attendono dal portone centrale l’uscita del responsabile del Viminale -atteso alle 15 a piazza ...

"Clima positivo". Così fonti ai massimi livelli del Movimento 5 Stelle e della Lega commentano l'esito del faccia a faccia tra i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che si è tenuto all'ora di pranzo a Palazzo Chigi e che è durato circa un'ora.

Faccia a faccia, come non accadeva da due settimane: Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono incontrati a pranzo a Palazzo Chigi, dopo giorni di accuse a distanze fino alla sfiorata crisi di Governo. L'ultimo scontro ha riguardato l'informativa di Giuseppe Conte al Senato sul caso Lega-Russia, ma sullo sfondo ne rimangono altri: dal Tav all'Autonomia, dalle questioni europee alla futura manovra.

Governo : in corso a P. Chigi incontro Di Maio-Salvini : Roma, 25 lug. (AdnKronos) – E’ in corso a Palazzo Chigi l’incontro tra i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il primo dall’11 luglio scorso, quando i due si videro durante il vertice sull’autonomia. Lo si apprende da fonti di Governo.L'articolo Governo: in corso a P. Chigi incontro Di Maio-Salvini sembra essere il primo su CalcioWeb.

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - incontro a pranzo : si decide sul futuro del Governo? : La notizia viene fatta filtrare da fonti della maggioranza: incontro imminente tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. I due vicepremier e leader rispettivamente di Lega e M5s pranzeranno insieme oggi, giovedì 25 luglio. incontro - a Roma - che potrebbe segnare il futuro del governo: si va avanti oppure

Tav - Di Maio : “Malumori M5s? Noi restiamo contrari - ma non siamo al Governo con il 51%” : “siamo e resteremo sempre contrari al Tav perché è un’opera inutile che sarà un regalo alla Francia per 2,2 miliardi di euro. Ma siamo minoranza“. A rivendicarlo il vicepremier Luigi Di Maio, davanti al ministero del Lavoro, dopo le polemiche interne al gruppo M5s e le critiche di chi, come il senatore Airola, parla di resa e “imbroglio”. “Abbiamo seguito logicamente quello che abbiamo sempre detto. Ma noi al ...

"Chiedo da una e dall'altra parte di non litigare e di non alimentare litigi. Prego tutti, da una parte il presidente Conte e dall'altra Salvini, mettiamoci tutti al lavoro per questo Paese". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio durante un punto stampa davanti al ministero del lavoro

Zingaretti (PD) : no Governo con Di Maio : 11.11 Il Pd è "definitivamente" indisponibile a una maggioranza alternativa in Parlamento in caso di crisi di governo. Lo ha detto il segretario Pd Nicola Zingaretti ad Agorà Estate su Rai Tre. E ancora:"Non ci sono le condizioni per fare un governo con Di Maio" e tuttavia l'elettorato pentastellato è variegato: io ho il dovere etico e morale di capire perché alcuni elettori hanno lasciato il Pd e come riconquistarli".E sul caso Lega-Russia: ...

Conte - la frase rubata su Salvini e Di Maio : "Cazz...! Lasciamo stare". La verità sui rapporti di Governo : "Sera di martedì, in un ristorante del centro di Roma, siedono attorno a un tavolo alcuni deputati di Forza Italia, da Cattaneo a Perego, da Martino a Ruggeri, e uno del Pd famoso per una partecipazione al Grande Fratello, Mattia Mor. Ad una certa ora, ad un altro tavolo, arriva pure il premier Gius

Luigi Di Maio - Pietro Senaldi : "I Cinque Stelle introducono il mandato zero pur di rimanere al Governo" : Uno alla volta Luigi Di Maio sta smontando tutti i dogmi del Movimento CinqueStelle. Se i grillini se lo terranno ancora un po' come leader, dopo essere diventati europeisti e merkeliani, ce li ritroveremo pure berlusconiani e renziani in un governo di larghe intese contro la Lega. Tutto fa brodo pu