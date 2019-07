Conte: rilancio Sud per l'Italia intera

"Siamo convinti che ildel Sud costituisca di per sé una politica didell'". Lo avrebbe detto il premier, al tavolo con le parti sociali, sottolinando come tutte le analisi disponibili siano "concordi nell'indicare che un ritorno alla crescita del Mezzogiorno è in grado di trascinare anche lo sviluppo del Centro e del Nord".avrebbe anche detto che il 2 agosto, quando incontrerà il presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, porrà al centro il tema del Sud.(Di lunedì 29 luglio 2019)