Biodiversità | un milione di specie in via di estinzione nei prossimi decenni

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2019) Secondo il Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services dell’Ipbes (l’organismo ONU che svolge per lalo stesso ruolo svolto dall’IPCC per il clima), almeno undiviventi saranno da considerarsi in via dinei, in riferimento a una stima delleesistenti ritenuta intorno agli 8 milioni. Il tasso totale didelleè a un livello che supera dalle decine alle centinaia di volte la media del livello diverificatasi negli ultimi 10 milioni di anni. E’ stato registrato anche il rapido declino di diverse popolazioni di insetti in alcune aree e in diversi Paesi, in particolare di molteimpollinatrici fondamentali per il futuro della nostra alimentazione: gli studiosi ritengono valida una stima del 10% complessivo didi insetti minacciati globalmente di ...

CinqueColonne : Un milione di piante e animali scompariranno dal pianeta in poco tempo e la salute degli ecosistemi si sta deterior… -