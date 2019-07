Azure supera il precedente tasso di crescita

Fonte : surface-phone

(Di lunedì 29 luglio 2019) L’analisi delle entrate dei servizi Microsoft del 2018 aveva dato ottimi valori per ladi, ma nel 2019 è presente un aumento del 68%.– Intelligent Cloud by Microsoft, il Cloud di casa Microsoft, continua a ottenere successi grazie al suo processo di perfezionamento ed ottimizzazione. Nel corso degli anni abbiamo visto come il mercato Business e Consumer sperimentasse le differenti funzioni del Cloud del colosso di Redmond. Il 2018 è stato un grande anno per i servizi marchiati Microsoft, dando risultati positivi per la punta di diamante del settore Cloud. Il 18 luglio di quest’anno Microsoft ha condiviso i dati dell’anno fiscale 2019 per il trimestre chiuso alla fine di giugno (FY19 Q4). L’analisi dei dati mostra unadelle entrate, comportando un guadagno di 11.4 miliardi di dollari solo nel segmento Intelligent Cloud. Ecco un estratto dell’analisi ...