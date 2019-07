Andrea | ragazzo autistico | si laurea con 110 e lode

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 29 luglio 2019) 110 eBordonaro, 23 anni, si èto con il massimo dei voti all’Università di Messina (sede di Noto), in Scienze della formazione e della comunicazione, discutendo una tesi che lo riguarda da vicino, dal titolo «Deficit della comunicazione nei bambini con disturbo dello spettroe sindrome di Asperger». Sì, perchéè uncon autismo, e al suo traguardo è arrivando superando tante difficoltà, con grande determinazione e con l’aiuto della sua famiglia, che non si è mai arresa e ha sempre creduto in lui. Come ha raccontato sua madre a Open, la diagnosi è arrivata presto, quandoera un bimbo di sedici mesi. «Ci siamo accorti che qualcosa non andava quando non voleva più essere abbracciato tendeva all’isolamento e non ci guardava più in faccia. I sintomi sono stati prima di tutto relazionali e poi comportamentali». I medici hanno accertato subito ...

