Alle 15 una diretta infernale con DOOM | DOOM II e DOOM 3

BMX spegne 40 candeline - Vans celebra questo speciale traguardo con una collezione unica [GAlleRY] : Vans presenta la collezione in onore del 40°anniversario di BMX Vans, l’originale marchio sportivo d’azione ha iniziato a supportare BMX nel 1979 diventando il primo brand a favore dello sport. Per celebrare il 40°anniversario di BMX ed il grande impatto che ha avuto sulla cultura giovanile, Vans presenta una collezione di calzature e abbigliamento unica nel suo genere. L’intera linea, per uomo e donna, prende ...

Bologna - i Cobas : "Minacce agli operatori sociali - dopo Bibbiano è una caccia Alle streghe" : La denuncia del sindacato: "Molti dipendenti lesi nella loro dignità personale e professionale". Bonaccini: "Su questo caso c'è stata irresponsabilità della politica"

Canottaggio - Mondiali Under 23 Sarasota 2019 : le analisi degli Allenatori azzurri al termine di una spedizione trionfale : Undici medaglie ottenute portando a Sarasota 13 equipaggi fanno dei Mondiali Under 23 di Canottaggio una delle spedizioni più prolifiche di sempre, a maggior ragione tenendo conto del fatto che ben sei sono state d’oro. Il secondo posto assoluto nel medagliere alle spalle della Gran Bretagna, che ha conquistato un argento in più degli azzurri, comunque primi per numero di medaglie vinte, certifica il successo italiano nelle acque ...

Delfino morto a Rapallo - è il terzo in una settimana nel Mar Ligure : scatta l'Allerta : Tra Liguria e Toscana sarebbe in atto una moria di cetacei. A studiare i decessi i tecnici dell'Istituto zooprofilattico

Il dissidente russo Alexei Navalny è stato ricoverato per una forte reazione Allergica avuta mentre si trovava in carcere : Domenica mattina Alexei Navalny, leader dell’opposizione russa, è stato ricoverato in un ospedale di Mosca a causa di una forte reazione allergica avuta mentre si trovava in carcere. Non si sa ancora cosa abbia scatenato la reazione, ma Leonid Volkov,

Maltempo Arezzo : crollato il muro di cinta dello stadio comunale di Rassina [GAlleRY] : L’ondata di Maltempo che ha colpito l’intera provincia di Arezzo, la notte scorsa ha provocato il crollo del muro di cinta dello stadio comunale di Rassina: ha ceduto per un tratto di 70 metri. “Le pessime condizioni atmosferiche che hanno colpito nella serata di ieri e nella notte tutta la Provincia di Arezzo, hanno provocato il crollo di circa 70 metri del muro di recinzione dello stadio comunale di Rassina nel versante che ...

Allerta Meteo - il maltempo che flagella l’Italia adesso si sposta al Sud. Freddo anomalo - sembra una Domenica d’autunno [MAPPE] : L’Italia è costretta a fare i conti con il maltempo nel weekend “clou” dell’estate, l’ultimo del mese di Luglio: le temperature sono crollare dopo il caldo africano dei giorni scorsi, e oggi è una Domenica quasi autunnale su gran parte del Paese. In pieno giorno, alle 12:15, abbiamo appena +22°C a Roma, Firenze e Pescara, +21°C a Bologna, Perugia, La Spezia, Viterbo, Siena e Arezzo, +20°C a Venezia, Pisa, Modena e ...

Carabiniere ucciso - dAlle indagini emerge una verità inquietante : Il fermo è stato convalidato ieri, i due americani restano in carcere. A deciderlo il gip di Roma Chiara Gallo. Elder Finnegan Lee e Christian Gabriel Natale Hjort sono accusati dell’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega, morto a soli 35 anni, colpito da 8 coltellate nella notte tra il 25 e il 26 luglio scorso in pieno centro, nel quartiere Prati, a Roma. Il giudice ha emesso un’ordinanza di custodia ...

Softball - Italia Alle Olimpiadi 2020. Obletter : “Una squadra unica - abbiamo dominato”. Cecchetti : “Credo alla medaglia a Tokyo” : Giornata memorabile per l’Italia del Softball che si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020, le azzurre hanno sconfitto la Gran Bretagna a Utrecht e hanno così staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi dominando il preolimpico europeo. Uno show delle Campionesse d’Europa che possono festeggiare un traguardo epocale, le dichiarazioni dei protagonisti ai microfoni della FIBS trasmettono tutta la gioia per questo meritato ...

Tour de France – Alaphilippe scatena anche i bimbi - tifo pazzesco di una indemoniata baby tifosa sulle spAlle del padre [VIDEO] : tifosi pazzeschi al Tour de France: la baby fan di Alaphilippe non passa inosservata nella penultima tappa della Grande Boucle Il ciclismo è uno sport che appassiona grandi e piccini. Nelle strade in tantissimi danno tutto il loro supporto ai propri idoli che competono per le importanti corse a tappe. Se a volte i tifosi sono protagonisti di spiacevoli episodi, che mettono in pericolo i corridori, altre volte invece regalano delle piccole, ...

Direzione Pd - Zingaretti dice no all'Alleanza con M5s e lancia una mini cabina di regia : No all’avvicinamento politico ai grillini e ok alla mini cabina di regia dem. È questa la sintesi della Direzione Pd. “Noi non perseguiamo un’alleanza con i 5 stelle - ha detto il segretario Nicola Zingaretti - non è nelle intenzioni né è mai stato un nostro obiettivo, non lavoriamo a una crisi parlamentare per fare un governo con loro”. Una messa a punto necessaria, dopo le polemiche della ...

Se Alle clienti curvy arriva a casa una barretta dietetica : In un’industria come quella della moda, in cui si fa sempre più attenzione a tematiche come l’appropriazione culturale, gli stereotipi di genere e il body shaming, inviare delle barrette dietetiche alle proprie clienti potrebbe non essere esattamente una mossa vincente di marketing. Le buone intenzioni, in questo caso, sono state completamente offuscate dal gesto in sé e da come, giustamente, possa essere interpretato da chi ne è il ...

Vans presneta 3RA Vision Voyage : una sneaker al di fuori dei confini tradizionali [GAlleRY] : Vans presenta la nuova collezione 3RA Vision Voyage Vans è diventato il marchio originale per sport d’azione nel 1976, quando la famiglia Van Doren presentò la prima scarpa da skate, la style #95. La sua costruzione robusta, i continui aggiornamenti dei materiali e il colletto imbottito hanno sempre soddisfatto le richieste degli skater che sfrecciavano sul cemento, diventando così, non solo la principale sneaker da skate, ma anche ...

Nuovo ciclo solare Alle porte : cosa sono gli “eventi terminator” e gli “tsunami di plasma” : La nostra stella è regolata da un “motore” efficiente e preciso, il ciclo solare. In pratica l’attività del sole – dalla variazione delle macchie solari alle potenti espulsioni di materiale dalla corona – cambia seguendo una sequenza ciclica. Un fenomeno piuttosto regolare nel corso del tempo: ogni 11 anni circa prende il via un Nuovo ciclo solare. Gli astronomi – spiega Global Science – sanno che questa ciclicità è determinata da ...