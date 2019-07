Wolff | “Un colpo al cuore | un risultato disastroso”

F1 - Toto Wolff : “Un campanello d’allarme in Canada. Si prospetta una dura battaglia in Francia” : Dopo le tante polemiche del GP del Canada, sede del settimo round del Mondiale 2019 di F1, il Circus si proietta al prossimo weekend iridato in Francia, sul circuito di Le Castellet (Francia). Il tema sarà sempre lo stesso: sarà possibile battere la Mercedes? Le Frecce d’Argento hanno ottenuto sette vittorie in altrettante gare e stanno monopolizzando la scena sia nella classifica riservata ai piloti e sia a quella dei costruttori. ...