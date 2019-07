Padre e figlio uccisi a Crotone | un arresto | il delitto risolto grazie a un cacciatore

Mattinata. Incidente nella galleria San Benedetto : morti Padre e figlio di 5 mesi : Tragica domenica in una galleria a Mattinata, in provincia di Foggia. Tre i veicoli coinvolti in un sinistro stradale che

Cody - figlio di Robin Williams - omaggia suo Padre sposandosi il giorno del suo compleanno : Cody Williams, figlio dell'immenso Robin Williams, si è sposato il 21 luglio con la sua fidanzata storica, Maria Flores. In quella stessa giornata il padre avrebbe compiuto 68 anni e la figlia maggiore Zelda ha voluto ricordarlo scrivendo un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, nel quale ha espresso tutta la sua gioia per il matrimonio del fratello più piccolo.Continua a leggere

Il Padre che ha causato la morte del figlio per una diretta Facebook guidava sotto cocaina : Il sospetto degli inquirenti è diventato certezza dopo l'esame tossicologico: Fabio Provenzano, il padre di 34 anni che la sera dello scorso 12 luglio, mentre era alla guida della sua Bmw 320 sull'A29 Palermo Mazzara Del Vallo, facendo una diretta Facebook ha causato un incidente che ha ucciso suo figlio, aveva assunto cocaina. Provenzano è risultato positivo al livello 2 del test eseguito a margine dell'indagine della Polizia Stradale su ...

Cagliari - genitori ubriachi abbandonano il figlio di un anno alla sagra. Arrestato il Padre : Un bambino di un anno abbandonato su un passeggino in mezzo alla folla della sagra delle pesche perché i due genitori erano ubriachi. È quanto accaduto nella serata di ieri, secondo i...

Figlio minorenne in schiavitù - arrestato il Padre : Taranto, 20 lug. (Adnkronos) - Avrebbe ridotto il Figlio minorenne in schiavitù. I carabinieri della Compagnia di Massafra, in provincia di Taranto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, hanno arrestato un uomo di 47 anni di Massafra, con l’accusa di riduzione in schiavitù

«Il mio jazz è figlio di tanta musica E di mio Padre» - : Antonio Lodetti Antonio Lodetti Donny McCaslin, 52 anni, sassofonista jazz che ama superare le barriere stilistiche e di genere, è uno dei più importanti artefici della new wave jazz e suonerà martedì prossimo, 23 luglio, al festival «Fano jazz by the Sea», con il tastierista Jason Lindner, il bassista Tymothy Lefebvre, il chitarrista Jeff Taylor e il batterista Zach Danzinger. McCaslin ha vissuto un momento di grande celebrità - al di là ...

Sono tuo figlio! Santiago e Stefano... lite Padrefiglio - poi la reazione di baby De Martino : Belen Rodriguez e Stefano De Martino, è tornato l’amore ed è tornata la passione. Per la showgirl 34enne e il ballerino 29enne, di nuovo in coppia dalla primavera l’estate è bollente. Baci hot e vacanze da innamorati con il figlio Santiago, parole d’amore sui social e video di carezze proibite. I De Martinez ripartono più forti che mai. Lei nel frattempo, ha avuto anche una relazione d’amore con Andrea Iannone, dicendosi innamorata di lui. ...

Padre e figlio muoiono nello stesso giorno! Il nonno e lo zio di Della Valle dell’Olimpia Milano : Un Padre e un figlio che perdono la vita in meno di 24 ore. Tragedia familiare per il cestista dell'Olimpia Milano Amedeo Della Valle che in un giorno solo ha perso il nonno e lo zio. Ferruccio Della Valle, 61enne molto conosciuto nella città di Alba è morto stroncato da un infarto, con il papà Edoardo di 92 anni che si è spento poi nella sua abitazione sempre nella città piemontese. La famiglia Della Valle è sconvolta da un doppio lutto. ...

Il Padre calciatore - il figlio regista : Brooklyn Beckham ha diretto il suo primo video musicale : A volte vediamo ripercorrere, da parte dei figli di qualche calciatore, la stessa carriera del padre. Con più o meno fortune. In tanti altri casi, invece, la strada intrapresa dai figli è totalmente opposta. Si tratta ad esempio del caso di Brooklyn Beckham, fotografo e modello inglese figlio dell’ex calciatore David Beckham e della stilista Victoria. Il 20enne è infatti diventato regista. Come confessato a ‘Vogue’, ha ...

Pietro Tredici - figlio Gianni Morandi/ 'Mio Padre? Un peso. Io sono un ribelle' : Pietro Tredici è il figlio di Gianni Morandi nato dal matrimonio con Anna Dan: 'Vengo da un ceto altoborghese, ma non mi sono mai sentito tale'

Alcamo : Padre alla guida si ribalta durante diretta Facebook - muore il figlio di 13 anni : Una vera e propria tragedia famigliare si è consumata nella notte di venerdì nei pressi dello svincolo di Alcamo, sulla A29 che collega Palermo a Mazara del Vallo. Il 34enne Fabio Provenzano, mentre viaggiava con i due figlioletti, si è ribaltato con la propria autovettura ferendosi gravemente e provocando la morte del più grande: Francesco, di soli 13 anni. Gravemente ferito anche Antonino, il fratellino di 9 che, prontamente soccorso, è stato ...

