Nave Gregoretti ormeggia al porto di Augusta | ma i migranti non scendono

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 28 luglio 2019) La’ della Guardia costiera italiana durante la notte ha lasciato la rada di Catania per dirigersi addove, come apprende l’Adnkronos, hato alla banchina Nato. Ma per ora i 131a bordo non vengono fatti scendere.Nella tarda serata di ieri c’è stata l’evacuazione medica di una donna all’ottavo mese di gravidanza insieme al nucleo familiare composto da marito e due figli piccoli. La signora è stata fatta scendere dopo consulto medico. Ora si attende di sapere se ladella Guardia costiera potrà fare sbarcare ia bordo.Il Governo italiano ha inviato una lettera a Bruxelles chiedendo alla Commissione di coordinare le operazioni di ricollocazione dei. Come accade in questi casi, da Bruxelles sono partiti i contatti con i Paesi membri per raccogliere la disponibilità ...

