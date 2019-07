Il multiplayer di DOOM Eternal conquista il QuakeCon 2019 | ecco la Battlemod in video

DOOM Eternal si mostra un nuovo video gameplay della modalità Battlemode multiplayer : Battlemode è la nuova attesissima modalità Multiplayer di DOOM Eternal, e come promesso id Software e Bethesda hanno rivelato un nuovo filmato di gioco proprio di questa modalità, così da dare il via al QuakeCon 2019.Come possiamo vedere, in Battlemode due giocatori saranno a controllo dei demoni, e dovranno fronteggiare un giocatori armato di DOOM Slayer. I due demoni giocheranno in coppia e dovranno cooperare per avere la meglio contro quello ...

DOOM Eternal non avrà un multiplayer deathmatch tradizionale : DOOM del 2016 di id Software aveva un comparto multiplayer che non è stato poi così eccezionale. Mentre Certain Affinity lavorava su di esso prima che id Software prendesse il sopravvento, il multiplayer con le sue modalità tradizionali non si sentiva pienamente realizzato come la campagna. Come risultato di questo feedback, id Software ha deciso di rinunciare a qualsiasi modalità multiplayer tradizionale per DOOM Eternal, riporta ...