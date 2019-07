Non sparate sul barista Ma cercate di capire se vi fa un buon caffè

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 26 luglio 2019) Anna Muzio Dalla pulizia della macchina alla tazzina ecco come tenerlo d'occhio (e di palato) Un, grazie. Siamo abituati così: entriamo in un bar, chiediamo une otteniamo un espresso in tazza piccola, solitamente di porcellana, di varia provenienza. Unall'italiana insomma. Ma il risultato non è quasi mai lo stesso e in quei venti centilitri di oro nero possiamo trovare il paradiso, o l'inferno. Sotto forma di sentori amari o bruciati. La materia prima, ovvero la provenienza delnaturalmente conta, e tanto. Ma c'è un'altra variabile determinante ed è il deus ex machina di questo tempio dell'italianità che è il bar: il. Saprà fare il suo lavoro correttamente o per svogliatezza, superficialità o ignoranza rovinerà anche la materia prima più pregiata? In realtà è possibile individuare - ed evitare - il cattivo esecutore prima che ci propini la ...

Linkiesta : La multa a chi soccorre migranti è un tributo esoso sul diritto alla vita, una totale negazione di umanità e del di… - CorbelliFranco : @LegaSalvini Sparate alle gambe, se non si fermano ad altezza D’Uomo; Di Questo c’è bisogno. Onore alle nostre Forz… - albianconero37 : RT @cropy03: Ormai in questo schifo di posto sono arrivato talmente all'esaurimento di leggere le stronzate che mi venite a dire che appena… -