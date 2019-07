Multa di 400 euro a chi bestemmia per strada

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 26 luglio 2019) Roberto Bordi "Vogliamo arginare un malcostume diffusissimo". Così il sindaco di Saonara (Padova) annuncia una maxi-per tutti coloro che saranno pizzicati are da un vigile urbano. E puntualizza: "Vale per tutte le divinità"re non è più un reato. Ma può costare caro, fino a 400. Succede a Saonara, in provincia di Padova, dove il nuovo regolamento di polizia urbana deliberato dal Comune prevede una maxiper chi si lascia scappare un'espressione blasfema. Una misura, questa, che rientra in una "serie di provvedimenti che abbiamo adottato per arginare tutte quelle attività incivili che rendono la convivenza difficile", racconta al Corriere del Veneto il sindaco Walter Stefan. Attività come tagliare l'erba in certi orari e non tenere il cane al guinzaglio. Il tutto "a salvaguardia del decoro, dell’igiene, della pulizia, della sicurezza e ...

