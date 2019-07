Jaguar XE SV Project 8 | la regina del Nurbugring

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 26 luglio 2019) A volte non ci sono avversari da battere, se non te stesso. È il caso dellaXE SV8, una berlina molto speciale, che già due anni fa aveva stabilito il record sul giro nella sua categoria al leggendario circuito del Nurburgring, fermando i cronometri a poco più di 7 minuti e 20 secondi. È un tempo incredibile, che solo supercar estreme sono in grado di abbassare. Ma laci è riuscita. Grazie al costante lavoro di affinamento del repartoSpecial Vehicle Operations, ha dimostrato nuovamente le sue impressionanti prestazioni stabilendo il nuovo record all'Inferno Verde per una vettura di serie quattro porte, fermando la lancetta a 7 minuti e 18,361 secondi, un valore di 7 secondi più basso rispetto a qualsiasi altra concorrente. Rispetto alla vettura del record precedente, questo esemplare montava il Track Pack, che prevede anche l'eliminazione dei sedili ...

