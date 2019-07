Dalla piattaforma Rousseau arriva il sì a mandato zero e facilitatori

Tuffi - Mondiali 2019 : monologo cinese Dalla piattaforma. Vince Yang Jian davanti a Yang Hao - Sereda 4° : Nel Nambu University Municipal Aquatics Center cala il sipario sulla rassegna iridata dei Tuffi a Gwangju (Corea del Sud) e la storia di questi Mondiali non cambia il suo corso: Cina e ancora Cina. Doppietta oro-argento per le selezione asiatica che chiude l’avventura coreana con 12 ori, 4 argenti e 1 bronzo. 17 medaglie per dimostrare ancora una volta a tutti il proprio dominio. E’ Yang Jian a imporsi nella gara maschile dalla ...

Tuffi - Mondiali 2019 : monologo cinese Dalla piattaforma. Vince Yang Jian davanti a Yang Hao - Sereda 4° : Nel Nambu University Municipal Aquatics Center cala il sipario sulla rassegna iridata dei Tuffi a Gwangju (Corea del Sud) e la storia di questi Mondiali non cambia il suo corso: Cina e ancora Cina. Doppietta oro-argento per le selezione asiatica che chiude l’avventura coreana con 12 ori, 4 argenti e 1 bronzo. 17 medaglie per dimostrare ancora una volta a tutti il proprio dominio. E’ Yang Jian a Vincere la gara maschile dalla ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 20 luglio - Minisini-Flamini ARGENTO! Show cinese Dalla piattaforma : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una nuova giornata di gare nei Mondiali di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Andranno in scena gli ottavi di finale del torneo femminile di pallaNuoto e soprattutto, per i nostri colori, la finale del duo misto libero con Giorgio Minisini e Manila Flamini, nonché, l’atto conclusivo del combinato libero con la squadra italiana. La nostra coppia sfiderà ancora una volta la Russia nel difficile ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Doppietta cinese Dalla piattaforma. Bertocchi/Verzotto tredicesimi nel sincro misto 3m : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.04: Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. 15.03: Finiscono le gare di Tuffi in piscina. Da lunedì comincia il programma di quelli dalle grandi altezze. 15.02: Doppietta cinese con l’oro di Yang Jian davanti a Yang Hao. Terzo posto per il russo Bondar. 15.00: YANG JIAN CAMPIONE DEL MONDO! Quadruplo e mezzo avanti carpiato (4.1) da 114.80 e punteggio irreale di ...

Tuffi - Mondiali 2019 : la premiata ditta Yang Jian e Yang Hao domina la semifinale Dalla piattaforma maschile. Terzo Daley : La Cina, poi il resto del mondo. Un po’ meno prevedibile dalla piattaforma, dove soprattutto Thomas Daley si annunciava (e si annuncia ancora) come un cliente ostico per il duo asiatico, nettamente favorito per la finale dalla piattaforma che si disputerà domani alle 13.45 a chiudere il programma dei Tuffi. semifinale Il secondo atto della gara, senza gli azzurri Verzotto e Giovannini, subito eliminati nei preliminari, vede il predominio ...

Tuffi - Mondiali 2019 : la premiata ditta Yang Jian e Yang Hao domina la semifinale Dalla piattaforma maschile. Terzo Daley : La Cina, poi il resto del mondo. Un po’ meno prevedibile dalla piattaforma, dove soprattutto Thomas Daley si annunciava (e si annuncia ancora) come un cliente ostico per il duo asiatico, nettamente favorito per la Finale dalla piattaforma che si disputerà domani alle 13.45 a chiudere il programma dei Tuffi. semifinale Il secondo atto della gara, senza gli azzurri Verzotto e Giovannini, subito eliminati nei preliminari, vede il ...

Tuffi - Mondiali 2019 : Yang Jian vince la qualifica Dalla piattaforma. Eliminazione per Verzotto e Giovannini : Il cinese Yang Jian si prende il primo round dalla piattaforma. Il tuffatore asiatico vince la qualifica nella gara dai dieci metri del Mondiale di Gwangju, chiudendo con un punteggio totale di 530.10. Una splendida gara quella di Yang Jian, impreziosita da uno strepitoso quadruplo e mezzo avanti da 100.45 e che può essere ulteriormente migliorato prima in semifinale e poi in finale. Seconda posizione per il britannico Thomas Daley, che era ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Maicol Verzotto ed il giovane Riccardo Giovannini provano a stupire Dalla piattaforma : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno dei Tuffi – Il programma generale odierno Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava giornata dei Mondiali di Tuffi a Gwangju. Oggi ci saranno la qualifica e la semifinale della piattaforma uomini e la finale dei tre metri femminili. Due azzurri al via, Maicol Verzotto e Riccardo Giovannini. L’obiettivo è quello di fare il massimo, perchè da questa ...

Mondiali di nuoto 2019 – Batki 8ª nella finale dai 10 metri : l’azzurra è la migliore europea Dalla piattaforma : Bene Batki a Gwangju: dopo il pass olimpico l’azzurra ha chiuso ottava nella finale dalla piattaforma 10 metri, è lei la migliore europea Sorride a Gwuangju Noemi Batki: la tuffatrice italiana ha ottenuto il pass olimpico per Toky 2020 dalla piattaforma femminile. L’azzurra ha chiuso oggi la sua finale dai 10 metri con un buon ottavo posto, con un totale di 328,90 punti. La vittoria è andata alla cinese Chen, seguita sul podio ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia impegnati dai 3 metri - Noemi Batki sogna Dalla piattaforma : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali di Tuffi a Gwangju. Sarà un mercoledì dedicato ai tre metri maschili e alla piattaforma femminile. dalla piattaforma si assegnano le medaglie odierne e proverà a sognare una strepitosa Noemi Batki. Sarà la gara che chiude il programma odierno (finale alle 13.45) e l’azzurra proverà a ripetere la ...

Mondiali di nuoto 2019 – Tuffi : Batki super Dalla piattaforma 10 metri - l’azzurra in semifinale con il 6° posto : La tuffatrice italiana si qualifica alla semifinale dei Tuffi dalla piattaforma di 10 metri con il sesto tempo Ottima prestazione per Noemi Batki nella qualificazione alla semifinale dei Tuffi dalla piattaforma di 10 metri, l’azzurra chiude al sesto posto staccando così il pass per il turno successivo. La tuffatrice italiana totalizza il punteggio di 321.10, tenendo dietro di sè avversarie molto forti e preparate. In testa chiude la ...

Tuffi - Mondiali 2019 : Noemi Batki brilla in qualifica e conquista la semifinale Dalla piattaforma : Un’eccezionale Noemi Batki centra la qualificazione alla semifinale nella prova individuale dalla piattaforma. L’azzurra conclude la sua qualifica con un punteggio totale di 321.10, classificandosi al sesto posto. Un piazzamento che se ripetuto tra qualche ora (semifinale in programma alle 8.30) le darebbe la qualificazione alla finale (passano le prime dodici) e soprattutto le darebbe anche il pass olimpico, vero grande obiettivo di ...

Mondiali di nuoto 2019 – Batki e Pellacani in finale Dalla piattaforma mista : Ottima prestazione di Batki e Pellacani: le azzurre in finale nella piattaforma mista Sorridono gli italiani del tuffo ai Mondiali di nuoto 2019: ancora nessuna medaglia azzurra dal trampolino a Gwangju, ma l’Italia sta facendo la sua parte conquistando importanti finali. Mentre Giovanni Tocci si sta tuffando dal trampolino da 1 metro, arriva la notizia della qualificazione in finale di Noemi Batki e Chiara Pellacani nella ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Giovanni Tocci tenta il colpo dal metro. Batki-Pellacani in finale Dalla piattaforma sincro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.09: Ovviamente sono dodici i protagonisti della finale. Tocci sarà il quinto a salire sul trampolino, visto che ha chiuso all’ottavo posto la qualifica. 8.05: Il calabrese difende la medaglia di bronzo conquistata due anni fa. Non sarà assolutamente facile ripetersi, visto che Giovanni non è al 100%. 8.00: Riprendiamo la nostra DIRETTA. Tra mezz’ora la finale del metro maschile ...