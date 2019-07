Annullata la presentazione del libro di Chiara Giannini su Salvini in Inghilterra

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 26 luglio 2019) Recentemente, la London Metropolitan University ha deciso di annullare ladeldi'Io Sono Matteo'. Tale decisione è stata motivata in quanto è stato ritenuto che la casa editrice, l'Altaforte Edizioni, non rispettasse la 'politica anti-discriminatoria' su cui si basa la stessa università inglese. La notizia dell'annullamento delladelè stata comunicata dalla stessa scrittrice all'Adnkronos. Più specificatamente, ilsul ministro dell'Interno doveva essere presentato il pomeriggio del 25 luglio 2019. La giornalista: 'Censura ispirata a quello che è successo al Salone del' La motivazione ufficiale non è affatto piaciuta alla stessa. Difatti, la giornalista del 'Giornale' ha sostenuto che la vera causa della 'censura' sarebbe collegata all'esclusione del suodal Salone deldi Torino. ...

