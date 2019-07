UNHCR | 150 vittime in un naufragio al largo della Libia

Fonte : blogo

(Di giovedì 25 luglio 2019) L', Alto commissariato Onu per i rifugiati, ha comunicato che aldelle coste libiche c'è stato l'ennesimoe circa 150 persone sarebbero disperse e dunque quasi certamente morte, mentre altrettante sarebbero state salvate e riportate indietro. In un tweet infatti l'ha scritto:"Tragiche notizie di un mortalealdelle coste di Khoms. Le prime notizie indicano che oltre 100 persone potrebbero aver perso la vita, mentre altre 140 sono state salvate e sbarcate, ricevendo assistenza medica e umanitaria da International Medical Corps (Imc), partner dell'"Filippo Grandi, che è a capo dell', ha aggiunto:"La peggiore tragedia di quest'anno nel Mediterraneo si è appena verificata. Ripristinare il salvataggio in mare, porre fine alla detenzione di rifugiati + migranti in, aumentare i percorsi sicuri fuori dalladeve avvenire ORA, ...

