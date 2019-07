Le riunioni in ufficio funzionano meglio se nessuno parla

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 25 luglio 2019) Quando la parola «meeting» fa capolino sull'ordine del giorno inpartono solitamente sbadigli e lamenti. Già, perché ledi lavoro con il capo rischiano spesso e volentieri di trasformarsi in un'assoluta perdita di tempo. O di degenerare in uno sperpero di energie senza alcuno scopo preciso. Ne è ben consapevole il professor Steven G. Rogelberg della University of North Carolina di Charlotte, autore del libro The Surprising Science of Meetings, che suggerisce un semplice stratagemma per rendere questi incontri collettivi decisamente più produttivi:re meno, se non addirittura nonre del tutto. Come riporta il portale Money, infatti, secondo il professor Rogelberg il grosso problema delleinarriverebbe nel celebre momento del brainstorming collettivo: quando ai partecipanti viene chiesto di esporre le ...

Ema_Cosenza : Live dalla sala riunioni in ufficio pausa pranzo con #JuveInter - PedrottaSandro : RT @MariellaSapone: @PastadelC Ma dico io, non sa badare ai ca@@i italiani, non va mai in ufficio, diserta le riunioni, s'impiccia della Cr… - MariellaSapone : @PastadelC Ma dico io, non sa badare ai ca@@i italiani, non va mai in ufficio, diserta le riunioni, s'impiccia dell… -