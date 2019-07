Fa sesso in pubblico e aggredisce il carabiniere che lo ferma

Fonte : agi

(Di giovedì 25 luglio 2019) A una giovane coppia è costato una multa di 10 mila euro ciascuno farenudi nella zona commerciale 'Basa' di Olbia. I carabinieri hanno scoperto in strada i due - 25 anni lui, cinque in meno lei - e li hanno invitati a rivestirsi per poi informarli della sanzione per atti osceni in luogo. Ma l'uomo, un barista di Sassari, ha reagito con violenza alla richiesta dei documenti e ingaggiato una colluttazione con uno dei militari, colpito a un braccio. Il giovane è stato arrestato per resistenza aufficiale e ha passato una notte in una cella di sicurezza prima di essere condotto in tribunale a Tempo Pausania per la convalida del provvedimento.

