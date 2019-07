Daniel Maldini | quando il futuro è già scritto | figlio | nipote d’arte e numeri d’alta

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2019) La terza dinastia deiè pronta.di Paolo, ha esordito con il Milan nell’amichevole contro il Bayern Monaco, tra l’altro facendo molto bene. Il giovane rossonero, a differenza del padre e del nonno Cesare, è un trequartista., ultimogenito di una straordinaria dinastia,non vuole certo fermarsi qui. Diciassette anni e un cognome che sarà sempre ingombrante, ma chesembra non sentire addosso. Calciomercato Milan, il no per André Silva non cambia le strategie: Correa è la spalla perfetta di Piatek Idee, cambi di gioco ed un gol sfiorato, che forse sarebbe stato troppo, il perfetto finale per quella che sembra a tutti gli effetti una favola. Il papà, Paolo, gli consiglia di rimanere umile e con i piedi per terra, ma il ragazzo sembra avere tutte le qualità per spiccare il volo e far vivere ai tifosi del ...

acmilan : ?? 23' SO CLOSE! @TheoHernandez finds Daniel Maldini inside the box the youngster fails to convert, only just. Not… - OptaPaolo : 17 - Daniel #Maldini (17 anni e 286 giorni) è il più giovane giocatore di movimento del Milan a giocare un match di… - GoalItalia : Di padre in figlio: nella notte Daniel Maldini ha debuttato con la prima squadra del Milan ???? -