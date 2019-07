Bce | Draghi apre al taglio dei tassi e a un nuovo programma di Qe

Bce - Draghi : manifattura rallenta - tassi fermi fino a metà 2020 : «Ci attendiamo che i tassi di interesse restino su livelli pari a quelli attuali o inferiori almeno fino a tutta la prima metà del 2020 e in ogni caso...

Aiuti Bce - l’Eurotower apre a una ripresa degli acquisti di titoli pubblici e a un taglio dei tassi prima dell’addio di Draghi : La Banca centrale europea apre a una ripresa del quantitative easing, il piano straordinario di stimolo dell’economia dell’Eurozona lanciato nel marzo 2015 grazie al quale la spesa per interessi sul debito pubblico sostenuta dall’Italia è calata di diversi miliardi di euro l’anno. Il consiglio direttivo dell’Eurotower, che si è riunito giovedì, “ha dato mandato ai relativi comitati dell’Eurosistema di esaminare le opzioni”, fra ...

Ue - De Luca : “Facciamo figuracce - ci ridono tutti in faccia. Senza Draghi alla Bce speriamo di non farci troppo male” : “Dopo anni e anni di battaglie contro l’asse franco-tedesco, contro l’Europa dei poteri forti, contro l’Europa che penalizza il Sud, eccetera, ci ritroviamo con una signora tedesca eletta presidente della Commissione Europea e con una signora francese presidente della Bce al posto di Mario Draghi. alla faccia dei sovranisti. Rischiamo di non avere nemmeno un membro italiano nella Commissione Europea. speriamo di no, ...

La nuova Bce di Lagarde e i legami con Mario Draghi : La nomina di Christine Lagarde alla presidenza della Banca centrale europea suscita inevitabilmente un grande interrogativo: fino a che punto la Bce e la sua politica monetaria cambieranno sotto...

Lagarde verso la Bce al posto di Draghi : 4.05 Il nome di Christine Lagarde, l'attuale direttore del Fondo Monetario Internazionale, è tra la rosa dei possibili candidati per succedere a Mario Draghi come presidente della Banca centrale europea. Lo riferiscono fonti Ue, nel momento in cui i capi di Stato e di governo, tra cui anche il premier Giuseppe Conte, sono riuniti in un vertice sulle nomine

Standing ovation per Mario Draghi all'Eurosummit : da Macron a Conte - tutti applaudono il presidente della Bce : Una ‘Standing ovation’ dei leader europei per Mario Draghi al suo (probabile) ultimo Eurosummit: quasi a dimostrare che il presidente della Bce, allo scadere del mandato a fine ottobre, rischia di essere un ‘padre ingombrante’ per il suo successore. E che, per il momento, i leader europei guardano indietro, agli ultimi otto di guida Draghi sotto cui la Bce si è presa il fardello di assicurare la tenuta ...

Per la poltrona di Draghi alla Bce il falco Weidmann si sbugiarda da solo : Il ripensamento è radicale, il tempismo è sospetto, lo scopo è evidente: prendere il posto di Mario Draghi alla scadenza del suo mandato. Jens Weidmann, governatore della Bundesbank in corsa per la poltrona di Governatore della Bce, torna sui suoi passi e rivaluta il “whatever it takes”, all’indomani del discorso di Sintra con il quale Draghi ha annunciato una nuova fase di politica monetaria espansiva, e ...

Bce - svolta di Weidmann mentre si avvicina scadenza del mandato di Draghi : “Il suo piano anti spread era legale” : Il governatore della Bundesbank Jens Weidmann si riposiziona nel tentativo di spianarsi la strada verso la poltrona di vertice della Bce, che Mario Draghi lascerà a fine ottobre. Il tedesco, che da anni si oppone alla politica accomodante dell’Eurotower, era l’unico in seno al board Bce ad essersi sempre detto contrario al programma Omt (Outright Monetary Transactions), noto anche come “piano anti spread“, concepito da Draghi ...

Weidmann (candidato alla Bce) sdogana il piano Omt di Draghi : Il presidente della Bundesbank Jens Weidmann ha cambiato idea sul piano Omt presentato da Draghi nel luglio 2012. Dopo aver sempre osteggiato il programma di acquisti condizionati da parte della Bce dei titoli di Stato dei Paesi in difficoltà nell'Eurozona, è venuto allo scoperto in un'intervista all'edizione online del settimanale tedesco Die Zeit...

Bce - “annuncio di Draghi ha colto di sorpresa i membri del direttivo. Non c’è consenso su strada da percorrere” : L’annuncio fatto ieri a Sintra da Mario Draghi, che molti paragonano a un nuovo “whatever it takes” per gli effetti che ha avuto sui mercati, non era stato discusso dal direttivo della Bce e ha colto di sorpresa alcuni dei suoi membri. Lo scrive l’agenzia Reuters. Draghi ha detto che l’Eurotower è pronta a un nuovo allentamento monetario se non dovesse materializzarsi la desiderata accelerazione nel tasso di ...

Conte : “Trump e Draghi? I dazi Usa ci danneggiano. Le mosse della Bce difendono imprese e cittadini” : Le mosse annunciate da Mario Draghi sono “nelle legittime prerogative della Bce e potremo essere, come Paese, interessati da queste iniziative”. Del resto “ogni sistema economico assume le iniziative per difendere le proprie imprese e i propri cittadini”. Quanto alle politiche degli Stati Uniti, invece, “noi la guerra dei dazi la stiamo soffrendo, questo è un dato di fatto. Lo dico sempre all’amico Trump e glielo ...

Bce - Draghi annuncia il possibile nuovo taglio dei tassi ed è scontro con Trump : Il presidente americano accusa il presidente della Banca centrale di tenere basso l'euro, ma Draghi replica: "Non ci interessa il cambio col dollaro"

Draghi apre nuova fase espansiva e risponde alle critiche di Trump : «Bce non mira al tasso di cambio» : Le aperture di oggi, preparate dalla riunione del 6 giugno, hanno anche un’altra conseguenza: chiunque sia il successore di Mario Draghi alla guida della Bce, non potrà fare un’inversione di marcia troppo brusca...

