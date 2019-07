Aula Camera approva decreto sicurezza bis con 322 sì Tensione tra i 5stelle

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 25 luglio 2019) L'dellahato ilbis con 322 sì, 90 no e un astenuto. Hanno votato a favore M5s, Lega, Fi e Fdi. Pd e Leu contrari. Il testo passa ora all'esame del Senato e deve essere convertito in legge entro il 13 agosto. la nostra ha fatto registrare tensioni all'interno del M5s. Doriana Sarli, deputata M5s, ha votato no albis in dissenso dal gruppo pentastellato che invece si è espresso per il sì. "Ho presentato numerosi emendamenti nel tentativo difficile di migliorare questoma sono stati tutti respinti - ha annunciato la stessa Sarli inallanel corso delle dichiarazioni di voto -. È unche, a detta di tutti gli auditi, non presenta i caratteri di urgenza e necessità previsti dalla Costituzione. Anche il dossier dellasottolinea la difficoltà di questoa rispettare gli obblioghi internazionali. ...

