Usa | Big Tech di nuovo nel mirino dell’antitrust

J -Ax : "Altro che Los Angeles. Vado nel cuore degli Usa. Il biglietto me l'ha regalato Rovazzi" : J -Ax con la sua «Ostia Lido» è Platino e ha superato i 30 milioni di visualizzazioni su YouTube. E dopo 25 anni di carriera dice al Corriere della Sera: “Il successo? Dura da anni. Ormai sono un classico”. Ma parla anche del tempo libero. “Per la prima volta dopo anni riesco a coniugare lavoro e famiglia. Fra qualche giorno partirò per la Florida, dai genitori di mia ...

Gianluca Savoini - al tavolo sovranista Usa-Russia del 2017 con Foa e Valditara : tra i big del futuro sistema di potere leghista : La foto, pubblicata sul profilo Facebook dell’Associazione Lombardia-Russia, è del 4 maggio 2017. Gianluca Savoini siede al centro del tavolo al quale si incontrano i due sovranismi che hanno l’Unione europea nel mirino: quello che ruota attorno al Cremlino e quello che fa capo a Washington. Intorno all’uomo che il 18 ottobre 2017 al Metropol di Mosca trattava presunti finanziamenti russi alla Lega già ruotano alcuni pezzi di ...

Efficienza energetica : inaugurata la Centrale Grastim negli Usa con la big Unilever : Grastim US, società costituita e controllata dall’azienda italiana Grastim, specializzata in impianti per la produzione di energia pulita attraverso la cogenerazione, inaugura la prima Centrale negli Stati Uniti. L’azienda ha finanziato, progettato e realizzato una nuova Centrale energetica ad alta Efficienza (basata su un cogeneratore a gas naturale da 4,4 MW, caldaie di integrazione, pompa di calore e nuovi sistemi per la produzione di aria ...

Terremoto California - inizia la grande fuga : incubo “Big One” - la Faglia di Sant’Andrea spaventa gli Usa [FOTO LIVE] : La California è stata colpita alle 20:19 locali (le 05:19 della notte italiana) da un violento Terremoto di magnitudo 7.1 a 17km di profondità, nella stessa zona già colpita il giorno precedente dal sisma di magnitudo 6.4 che aveva già provocato danni. L’epicentro è stato nella Searles Valley, un po’ più a Nord del precedente, nei pressi della base della Marina di China Lake famosa per i test missilistici. Le città più vicine sono ...

Basket 3×3 - DUsan Bulut rinuncia alla Big3 per minacce della FIBA di non renderlo eleggibile per le Olimpiadi : Quella rivelata al mondo da Dusan Bulut, il più forte e rispettato giocatore del Basket 3×3 in area FIBA, soprannominato “Mr. Bulletproof“, è una storia che sembrerebbe frutto di fantasia, se non fosse reale. Il giocatore serbo, infatti, aveva in programma l’approdo nella Big3, una lega professionistica americana il cui concetto di 3 contro 3 differisce notevolmente da quello FIBA per regole. Quest’anno la Big3 avrà ...

Il professore accUsato di aver fatto sesso con due allieve ha lasciato un biglietto prima di uccidersi : Ha lasciato un biglietto alla moglie nel quale forse ha dato la sua versione dei fatti sulla vicenda che l'ha visto protagonista e agli arresti domiciliari da mercoledì scorso per abusi nei confronti di due sue allieve. E' questo il retroscena della morte del professore di matematica 53enne del Liceo Vico a Napoli accusato di aver avuto una relazione anche sessuale con una 15enne e una 16enne, seppure consenzienti. L'uomo si è ucciso ...

Gonzalo Higuain Icardi - Dybala : l'Usato ingombrante dei big che inceppa il mercato : Con il cambio di stagione, di solito, si supervaluta l' usato. È il momento in cui arrivano nuovi allenatori e dirigenti (Marino, ad esempio, approda ufficialmente all' Udinese) alle volte anche proprietari, che possono ribaltare la considerazione sui giocatori finiti ai margini della rosa. Quest' a

Iran - sanzioni Usa a 'big' petrolchimica : 20.06 Gli Stati Uniti impongono sanzioni economiche contro il maggior gruppo petrolchimico Iraniano, Pgpic, perché accusato di legami con i Guardiani della rivoluzione, i pasdaran. La decisione, annuncia il Tesoro Usa, si estende alle 39 filiali dell'azienda e agli "agenti di vendita con sede all'estero" collegati alla società, "la più grande e redditizia dell'Iran". Il gruppo detiene il 40% della produzione del settore ed è responsabile per ...