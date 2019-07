Quando Slobodan Milosevic recitò l’orazione funebre per la Jugoslavia

Fonte : espresso.repubblica

(Di mercoledì 24 luglio 2019) La guerra scoppiò due anni dopo la dissoluzione della cortina di ferro. Ma il germe dello sciovinismo che avrebbe distrutto il Paese fu seminato dal leader serbo nei giorni in cui da Berlino a Praga si sognava la libertà Eroina, fame, malattie: i dannati di Livezilor dove morì il sogno operaio " Praga di nuovo in piazza 30 anni dopo. Perché «La libertà non è per sempre»" "Io, in quelle riunioni carbonare in Polonia in cui ho visto il comunismo sgretolarsi" "