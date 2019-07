Primavalle | Marzetti | per minori programmazione e collaborazione

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Roma – “Ho parlato con gli operatori, con la parte amministrativa, con le famiglie e i bambini. Ho visto come la situazione si sia prestata per l’urgenza. Ora va finalizzata una serie di azioni volte alla tutela deicoinvolti. Per questo nelle prossime ore chiedero’ un tavolo con il Comune di Roma, con la Regione Lazio e con i ministeri a livello nazionale per programmare i prossimi percorsi che dovranno seguire i ragazzi, tra cui le scuole. L’obiettivo e’ fare in modo che non si lavori sempre in emergenza ma in prospettiva, garantendo cosi’ i diritti previsti dalla Convenzione Onu dei diritti del fanciullo”. Cosi’ Jacopo, Garante per i Diritti per l’infanzia e l’adolescenza del Lazio e neo membro della squadra speciale di giustizia per la protezione dei, istituita dal Ministero della Giustizia, ...

