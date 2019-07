Tav | Conte dice sì e scongiura la crisi di governo Non realizzarla costerebbe molto

Fonte : affaritaliani

(Di martedì 23 luglio 2019) "Non realizzare la Tavpiù che farla". Il presidente del Consiglio Giuseppeposta un video su Facebook per annunciare sostanzialmente il via libera alla Torino-Lione, anche perché - sono le parole del premier - "per bloccare l'opera non potremmo confidare in un mutuo dissenso da parte della Francia e dell'Europa". Segui su affaritaliani.it

meb : Sembra che Conte stia per annunciare il sì alla Tav e che di conseguenza Toninelli stia per dimettersi. Sarebbero d… - Agenzia_Ansa : Conte annuncia in diretta: 'La #Tav si farà, per l'Italia meno costi, sono aumentati i fondi #Ue. Non farla costere… - SkyTG24 : #UltimOra Dal governo via libera alla #Tav. #Conte: non realizzarla costerebbe molto di più che farla. Facciamo int… -