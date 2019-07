Miyamoto ricorda Iwata in una recente intervista

Fonte : gamerbrain

(Di martedì 23 luglio 2019) Coloro che sono cresciuti negli anni d’oro del Gaming, ricorderanno sicuramente il trio “e Reggie“. Dopo la dipartita die le dimissioni di Reggie, l’unico dei tre ancora in carica presso Nintendo è, il quale è statomenteto, occasione che gli ha permesso di raccontare degli aneddoti su. Shigeruparla di SatoruDurante l’ha parlato dicome segue: Ci tengo a dirvi in primis cheera un mio caro amico. Nonostante fosse il mio superiore, il rapporto tra noi è sempre stato dei migliori, non si è mai arrabbiato e non abbiamo mai litigato, non mi ha mai messo in condizione di farmi sentire inferiore alla sua carica, nonostante lavorassi per lui. Quando qualcuno di più giovane e inesperto diventa presidente, è ...

Multiplayerit : Nintendo, Shigeru Miyamoto ricorda Satoru Iwata in un nuovo libro -