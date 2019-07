Temptation 5° appuntamento | Sabrina per la prima volta piangerà per il suo fidanzato

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 21 luglio 2019) In attesa della quinta puntata diIsland che andrà in onda lunedì 22 luglio inserata su Canale 5, la redazione del programma ha divulgato alcune anticipazioni. Nella quarta puntata gli spettatori hanno assistito a due falò di confronto: il primo tra Andrea e Jessica è terminato con la loro separazione, mentre David e Cristina sono usciti insieme dal reality. Nel corso della serata non sono però mancati colpi di scena anche per le altre coppie rimaste in gioco. Se Massimo inizialmente ha continuato ad approfondire la sua conoscenza con la tentatrice Elena, dopo aver visto alcune immagini della fidanzata Ilaria in esterna con il single Javier (che gli ha fatto conoscere suo padre e suo fratello) si è reso conto di quanti gli manchi e di avere paura di perderla. Katia 'fotonica', ma preoccupata per la sua relazione con Vittorio La coppia formata da Katia e Vittorio inizia ...

