Salvini: Lega non attaccata a poltrone

"Ritengo Di Maio coerente e gran lavoratore. Però devo dire che negli ultimi mesi qualcosa è cambiato. Non mi spaventano le offese alla mia persona ma mi spaventano i continui no". Così il vicepremierad Adro (Bs). "O da adesso arrivano tanti sì altrimenti noi non abbiamo tempo da perdere. Lanon è nata per rimanerealle". Sull'autonomia: "Io voglio unire questo Paese e per governare bisogna passare dalle autonomie Non accettiamo un no come sta invece succedendo. Governo passa da autonomia"(Di domenica 21 luglio 2019)