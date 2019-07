Zamparini fuori dal calcio Radiato per bilanci truccati

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 20 luglio 2019) Per uno strano caso del destino, il 20 luglio è un giorno speciale per Maurizio, scrive la Gazzetta dello Sport. Diciassette anni fa, in questa data, l’imprenditore friulano acquistava il Palermo. Oggi, invece, vienedal Tribunale Federale Nazionale per le irregolarità amministrative della squadra tra il 2014 e il 2017. Il Tfn ha stabilito che restidal mondo del: 5 anni di inibizione e la pena della preclusione. E’ lui, per i giudici, l’ideatore deicontestati al club siciliano. L’accusa da cui dovrà difendersi, adesso, è quella di falso ino e false comunicazioni sociali. Il processo è fissato al 18 settembre.è stato ai domiciliari da gennaio fino a ieri. Poi, su richiesta dei legali, i domiciliari gli sono stati revocati. “Una fine ingloriosa per colui che tanti palermitani ormai da tempo ...

