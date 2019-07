Sbarco sulla Luna | Missione Apollo 11 | “Solitudine e responsabilità | quello di Michael

Missione spaziale Apollo 11 - la storia dell’allunaggio a 50 anni dallo Sbarco sulla Luna : Icona della conquista Lunare (foto: Nasa) Quel 24 luglio 1969 il cerchio si chiudeva, con la Missione spaziale Apollo 11. Ad aprirlo era stato sette anni prima l’allora presidente degli Stati uniti d’America, John Fitzgerald Kennedy, quando alla Rice University proclamò IL discorso. Quello col quale prometteva al suo popolo la Luna. “Abbiamo deciso di andare sulla Luna. Abbiamo deciso di andare sulla Luna in questo decennio e di impegnarci anche ...

Missione spaziale Apollo 11 - 50° anniversario dell’allunaggio : storia - teorie e curiosità sullo Sbarco sulla Luna : Il 20 luglio 1969 il pianeta seguiva col fiato sospeso la Missione spaziale Apollo 11 della NASA, che ha cambiato il corso della storia portando il primo uomo sulla Luna. Cinquant’anni dopo, il pianeta celebra con lo stesso entusiasmo quel passo cruciale per l’umanità. Come noto, il primo uomo a camminare sul nostro satellite è stato l’astronauta NASA Neil Armostrong, seguito da Buzz Aldrin, il secondo uomo a camminare sul ...

Sbarco sulla Luna - 50° anniversario dell’allunaggio – Apollo 11 - la missione che emozionò il mondo : Il 20 luglio 1969, 600 milioni di persone hanno guardato con ansia ed emozione Neil Armstrong ed Edward E. “Buzz” Aldrin Jr. muovere i loro primi passi sulla superficie della Luna. I primi umani nella storia a lasciare le loro impronte sulla regolite Lunare, Armstrong e Aldrin hanno fatto la storia e impressionato il mondo avventurandosi coraggiosamente oltre la Terra. Tra pochi giorni festeggeremo il 50° anniversario di questa grande impresa ...

Sbarco sulla Luna - 50° anniversario dell’allunaggio : adesso tutti vogliono tornare lassù : Cinquant’anni dopo il primo ‘salto’ di 393.309 chilometri fino alla Luna, sono in tanti a coltivare il sogno di tornare sul pianeta satellite. A distanza di oltre mezzo secolo dal discorso al Congresso degli Stati Uniti del presidente Kennedy che dava il via alla corsa verso la Luna, in rivalità aperta con l’Unione Sovietica, la storia sembra ripetersi, ma nella nuova epopea Lunare cambiano (in parte) i protagonisti, ma ...

Sbarco sulla Luna - 50° anniversario dell’allunaggio : eppure era l’Urss che stava per vincere la corsa allo spazio : Intelligenze al di sopra della media, sublime capacita’ di progettazione, abnegazione, ferreo patriottismo e anche colpi di fortuna: i sovietici primeggiarono in tutta la cosiddetta ‘space race’, ma all’ultimo non riuscirono a tagliare il traguardo della corsa allo spazio: non furono loro ad arrivare per primi sulla Luna, ma gli americani. In pochi ricordano la lunga supremazia dell’Urss rispetto agli Usa nello ...

Sbarco sulla luna - i paesaggi lunari... sulla Terra che ci fanno sentire sulla luna : Le immagini le abbiamo tutti ben chiare nella testa, sebbene molti di noi non fossero ancora nati o la maggior parte fosse ancora piccola. Quell'orma sulla Terra bianca, quella frase: Questo è un piccolo passo per un uomo, un gigantesco balzo per l'umanità. Era il 20 luglio 1969 quando l'astronauta americano Neil Armstrong, in piena Guerra Fredda, mise piede per la prima volta sulla superficie della luna. E aveva ragione ...

50 anni dallo Sbarco sulla Luna : ecco quanta spazzatura abbiamo lasciato sul satellite : Da quando l'uomo ha iniziato a esplorare la Luna si stima siano state abbandonate sul satellite circa 200 tonnellate di "spazzatura", tra veicoli e oggetti legati dalle sei missioni Apollo della NASA e sonde schiantate. Tra gli oggetti più ingombranti ci sono gli stadi di discesa di sei moduli Lunari LEM e tre rover Lunari.Continua a leggere

Sbarco sulla Luna - 50° anniversario dell’allunaggio : Google dedica un doodle alla Missione Apollo 11 : Un doodle di Google verrà pubblicato in occasione del 50° anniversario dell’alLunaggio: 50 anni fa, la Missione Apollo 11 della NASA ha cambiato la nostra concezione di possibile e impossibile, facendo sbarcare degli esseri umani sulla superficie della Luna – e riportandoli a casa sani e salvi – per la prima volta nella storia. Il Google di doodle, che rimanda a un video, celebra il momento in cui è stato raggiunto ...

Sbarco sulla Luna - 50° anniversario dell’allunaggio : Google dedica un doodle alla Missione Apollo 11 : Un doodle di Google verrà pubblicato in occasione del 50° anniversario dell’alLunaggio: 50 anni fa, la Missione Apollo 11 della NASA ha cambiato il nostro mondo e l’idea di cosa sia possibile, facendo sbarcare degli esseri umani sulla superficie della Luna – e riportandoli a casa sani e salvi – per la prima volta nella storia. Il Google di doodle, che rimanda a un video, celebra il momento in cui è stato raggiunto ...

50 anni dallo Sbarco sulla Luna : i mezzi che hanno fatto la storia delle missioni Apollo : Il razzo Saturn V, il modulo Lunare (LEM) e il modulo di comando e servizio Apollo (CSM) sono mezzi iconici che hanno fatto la storia dell'esplorazione spaziale, permettendo agli astronauti dell'Apollo 11 - e a quelli delle missioni successive, fino a Eugene Cernan - di mettere i piedi sulla regolite Lunare. Ecco le loro caratteristiche.Continua a leggere

Lo Sbarco sulla Luna ispirò persino la moda - un dibattito con Renato Balestra al Macro : "Va bene la Space Age, ma non dimentichiamoci il Flower Power e i movimenti di liberazione della donna e delle comunità afro-americane”, avverte Renato Balestra qualche minuto prima di intervenire alla lecture organizzata al Macro Asilo di via Nizza sulla Space Age Fashionnell’ambito delle celebrazi

Giochi VR su Oculus Rift e Quest per i 50 anni dello Sbarco sulla Luna : Quello dei Giochi VR, ovvero in realtà virtuale, è un mercato che ha finalmente varcato i confini delle tecnologie sperimentali. Anzi, continua a convincere critica e pubblico, e ad espandersi tanto su PC, quanto su console e addirittura su dispositivi mobile. La virtual reality, riportata alla ribalta da Oculus - azienda poi acquistata dal gigante dei social Facebook -, ha saputo contagiare Valve e HTC, passando per ASUS e Sony, che ha ...

50 anni dallo Sbarco sulla Luna : perché ci stiamo preparando per tornarci nel 2024 : Gli Stati Uniti si preparano a tornare sulla Luna nel 2024, a 55 anni dalla prima passeggiata sul suolo Lunare. Dal 1969 ad oggi, i motivi che spingono gli americani a viaggiare alla conquista del nostro satellite sono in parte gli stessi di decine di anni fa, in parte nuovi. Ecco cosa c'è da sapere sul prossimo viaggio sulla Luna.Continua a leggere

Oculus festeggia il 50° anniversario dello Sbarco sulla Luna portandoci sulla celebre navicella spaziale Apollo 11 : Sono passati quasi 50 anni da quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin hanno mosso i primi passi sulla Luna. Lo spazio ha sempre incuriosito l'uomo, meta per molti irraggiungibile se non con la propria immaginazione. Ora non più.Il 20 Luglio 2019 saranno 50 anni dal momento storico che ha segnato un'epoca, che ha praticamente interessato tutti gli aspetti della cultura popolare, dal cinema all'arte, dalla letteratura alla musica. Andare nello spazio ...