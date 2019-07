C’è gente che sa dal 2015 che deve cambiare password e ancora non l’ha fatto

wired

(Di venerdì 19 luglio 2019) Slack (immagine: Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images) Slack, il software di messaggistica per gruppi di lavoro, sta reimpostando migliaia dia seguito di una violazione di sicurezza avvenuta nel marzo del. Gli utenti che hanno creato il loro account prima di quella data, che non hanno cambiato la loroda allora e che non utilizzano il single-sign-on (Sso), si ritroveranno laripristinata direttamente dalla società. Il numero di utenti coinvolto in questo processo di reset è di circa 65mila account, ossia più o meno l’1% di tutti gli utenti di Slack. Nelalcuni hacker hanno ottenuto l’accesso a un’infrastruttura di Slack, incluso un database che memorizzava le informazioni del profilo utente, come nomi e. Gli autori degli attacchi avevano anche inserito un codice keylogging nel software, che era in grado di leggere le ...

murderskitty : RT @gebr_i: c'è tutta una stan culture sotterranea che non vediamo per gente come Tiziano Ferro o la Pausini che sinceramente mi fa paura h… - gloriecoeur : @melusynazzurra @himvhan Perché più spieghi una cosa, più ti dilunghi a parlarne, più c’è la possibilità che la gente capisca - CattivissimaCat : @Sclera_Ebbasta Non avendolo non saprei, però noto che c'è gente che 'se lo piace' così tanto che poi manda pure l… -