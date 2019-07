Biglietti in prevendita per il concerto degli Slipknot a Milano nel 2020

Coez raddoppia a Milano - Biglietti in prevendita per il 2° concerto al Mediolanum Forum di Assago : Coez raddoppia a Milano. Quando al primo concerto annunciato al Mediolanum Forum di Assago mancano ancora diversi mesi, Coez annuncia il sold out della prima tappa e il raddoppio dell'evento. L'artista si esibirà al Forum di Assago (Milano) non sono il 27 ottobre (tutto esaurito) ma anche il 26 novembre. Il sold out della tappa milanese segue le tre anteprime di E’ sempre bello in tour che si sono tenute lo scorso maggio al Palazzo dello ...

Concerti di James Morrison in Italia - nuova data a Milano : Biglietti in prevendita : Sono in prevendita i biglietti per i Concerti di James Morrison in Italia. Dopo la data di Gardone Riviera in occasione del Festival Tener-A-Mente, si aggiunge infatti una nuova data con la quale l'artista raggiungerà l'Alcatraz di Milano nella serata del 17 ottobre. I biglietti saranno distribuiti secondo le modalità abituali, quindi con ritiro sul luogo dell'evento e con corriere espresso. Nel caso in cui si scelga di ritirare il ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Alberto Urso - nuove date da Brescia a Napoli : Sono in prevendita dalle 16 del 17 luglio, i Biglietti per i concerti di Alberto Urso per il supporto dell'album Solo. L'ultimo vincitore di Amici di Maria De Filippi è infatti pronto a debuttare sul palco con una nuova serie di concerti che lo vedranno protagonista in solitaria e per il supporto del nuovo album, che ha rilasciato in occasione della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Le nuove date annunciate sono quella del ...

Annunciata una nuova data di Fiorella Mannoia - info e Biglietti in prevendita : Si aggiunge una nuova data di Fiorella Mannoia al lungo tour che l'artista romana ha concepito per Personale, suo ultimo album di inediti dal quale ha estratto i singoli Il Peso Del Coraggio e Il Senso. La nuova data prevista per il supporto di Personale è in programma per il 21 dicembre a Reggio Emilia, con biglietti che sono già in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. Le modalità di consegna sono quelle abituali, ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Francesco Renga in Sardegna tra Cagliari e Sassari : Sono annunciati i concerti di Francesco Renga in Sardegna. Si allunga così il calendario degli eventi che l'artista ha organizzato per il supporto di L'Altra Metà, ultimo album di inediti rilasciato in occasione della partecipazione al Festival di Sanremo. Le nuove date sono fissate per il 22 dicembre al Teatro Comunale di Sassari e per il 23 dicembre alla Fiera di Cagliari. I Biglietti sono in prevendita dalle 11 del 18 luglio, mentre per ...

Max Pezzali al Concerto Del Cuore con The Kolors - Arisa - Bianca Atzei : ospiti e Biglietti in prevendita : Il Concerto Del Cuore si terrà a Milano il 29 settembre, al Teatro Degli Arcimboldi. Arisa, Bianca Atzei e Federica Carta ma anche Paola Iezzi, Enrico Nigiotti, The Kolors e Virginio si esibiranno al Concerto Del Cuore che vedrà la partecipazione di Max Pezzali. Presentano l'evento Katia Follesa, Angelo Pisani e Stefano Fisico. Le prevendite sono già attive a tre fasce di prezzo: Platea bassa euro 60 Platea alta euro 50 I e II galleria ...

Si chiude a Roma il tour di Ligabue : scaletta e ultimi Biglietti in prevendita per il gran finale : Lo Start tour di Ligabue si chiude a Roma stasera, venerdì 13 luglio, con un ultimo concerto in programma allo Stadio Olimpico. La tournée dell'artista negli stadi italiani a supporto del nuovo disco di inediti, Start, si chiude oggi. In scaletta una selezione di brani che hanno segnato le tappe più importanti della sua carriera e i pezzi del nuovo disco rilasciato a marzo. Il concerto inizia sulle note di una delle nuove canzoni, Polvere Di ...

Il Jova Beach Party arriva a Castel Volturno : scaletta - ospiti e ultimi Biglietti in prevendita : Il Jova Beach Party arriva a Castel Volturno. La data è in programma per domani, sabato 13 luglio, al Lido Fiore Flava Beach. Non un semplice concerto ma una giornata all'insegna della musica e del divertimento sulle spiagge di tutta Italia: Jovanotti stupisce e lo fan con un'idea completamente nuova ed innovativa che trasforma il live in una giornata di condivisione e gioia, da vivere direttamene in spiaggia. Il filo conduttore degli ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Marco Mengoni - nuove date da Milano ad Acireale : Sono in prevendita i Biglietti per i concerti di Marco Mengoni. Atlantico Tour si aggiorna con nuove date, con un triplo live a Milano che andrà ad aggiungersi ai due già annunciati per i quali presto termineranno tutti i Biglietti. Le prevendite dei Biglietti saranno attive dalle 16 del 12 luglio, con le consegne garantite secondo le modalità abituali. Prevista quindi quella con corriere espresso ma anche quella con ritiro sul luogo ...

Biglietti in prevendita per i nuovi concerti di Francesco Renga a Legnano e Biella : Si aggiorna il calendario di eventi nei teatri, con i nuovi concerti di Francesco Renga a Legnano e Biella. I Biglietti sono in prevendita dall'11 luglio alle 16, in tutte le piattaforme di vendita online, mentre i punti vendita saranno attrezzati a cominciare dal 15 luglio alle ore 11. La consegna dei Biglietti è prevista secondo le modalità abituali, con consegna tramite corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo ...

Ultimo al Circo Massimo di Roma per il gran finale del tour 2020 : Biglietti in prevendita : "Non pensavamo fosse possibile, ma siamo riusciti ad ottenere la Location del Circo Massimo di Roma!", annuncia Ultimo sui social. La data del tour 2020 inizialmente in programma allo Stadio Olimpico di Roma si sposta al Circo Massimo per il gran finale della tournée che il prossimo anno lo vedrà negli stadi d'Italia per un'unica tappa conclusiva Romana. "Il gran finale del tour si terrà in uno dei posti più belli del mondo e sarà per me un ...

Ufficiali le date dei concerti di Ultimo negli stadi - info e Biglietti in prevendita : Sono finalmente Ufficiali le date dei concerti di Ultimo negli stadi. Un altro passo da gigante è compiuto, quindi, per il giovane Moriconi, che il 4 luglio ha riempito lo stadio Olimpico di Roma con un concerto che ha conquistato oltre 60000 persone. I biglietti in prevendita sono disponibili dalle 11 dell'11 luglio e saranno consegnati secondo le modalità abituali. I punti vendita saranno invece attrezzati a cominciare dalle 11 del 14 ...

Notre Dame De Paris con Elhaida Dani - Giò Di Tonno e le musiche di Cocciante : date e Biglietti in prevendita : Notre Dame De Paris torna in Italia sul finire del 2019 con un cast eccezionale e con le musiche di Riccardo Cocciante. La nuova edizione del musical è stata presentata a Milano e svela protagonisti e date degli spettacoli che dal 13 settembre al 29 dicembre toccheranno diverse città italiane. Si parte il 13 e il 14 settembre da Pesaro per far tappa dal 19 al 21 a Parma e poi all'Arena di Verona dal 3 al 5 ottobre. A Milano le date sono ...

Biglietti in prevendita per il concerto dei Ghost in Italia nel 2019 : Il tour europeo è ufficiale e c'è anche un concerto dei Ghost in Italia in programma per l'autunno. La data è in programma per il 5 dicembre alla Grana Padano Arena di Mantova. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne in tutti i canali abilitati alla vendita a cominciare dal 12 luglio, con consegna stabilita secondo le modalità abituali. Sarà infatti possibile ottenere i Biglietti con consegna tramite corriere espresso o con ritiro ...