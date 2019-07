19 luglio 1992 | oggi | 27 anni fa | la strage di Via D’Amelio

blogo

(Di venerdì 19 luglio 2019) 19, ventisettefa, veniva ucciso in un attentato il giudice Paolo Borsellino insieme a cinque agenti della sua scorta, in viaa Palermo. Unadi mafia nel pieno della stagione stragista di Cosa nostra. Insieme al giudice morirono i poliziotti Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Borsellino, indagini sudi Via'depistate': chiesto processo per 3 poliziotti Per la Corte d’assiste di Caltanissetta Viaè "uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana" Borsellino e i suoi angeli custodi vennero fatti saltare in aria con un’autobomba piazzata sotto casa della madre e della sorella del giudice, a due mesi circa di distanza dall’altra grandedi mafia, quella di Capaci, ...

RaiTre : 'Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola' Il 19 luglio 1992 #PaoloBorsellino veniva u… - DavidSassoli : Il 19 luglio 1992 Paolo #Borsellino venne ucciso assieme agli agenti di scorta. Seguì un colossale depistaggio, su… - GassmanGassmann : 19 luglio 1992 #PaoloBorsellino #ionondimentico ?? -