Ubisoft | il PC supera PS4 e diventa la piattaforma più redditizia per la compagnia

(Di giovedì 18 luglio 2019) Non è passato molto tempo da quando il PC veniva visto come una "di nicchia" e qualcosa di totalmente separato dalle console. Anzi, addirittura qualcuno credeva morto il PC, con i grandi publsher che preferivano altre piattaforme.non è stata tra queste compagnie e la loro recente conference call mostra ancora quanto il panorama sia cambiato, con il PCto lapiùdell'azienda.Secondo i dati di vendita pubblicati, è stato dimostrato che la loro quota PC è aumentata del 10% rispetto allo scorso anno, passando dal 24% delle vendite al 34%. Per quanto riguarda la console di Sony, si è registrato un calo del 7%, dal 38% al 31% nello stesso intervallo di tempo: il PC, dunque, hato PS4ndo lapiùper.Leggi altro...

