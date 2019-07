Saturno in ciel

vanityfair

(Di giovedì 18 luglio 2019) Il 20 luglio anche l’ultimo degli uomini nati al tempo in cui la Luna era un mistero su cui sospirare avrà compiuto cinquant’anni. Sarà dunque invecchiato, insieme con lo sbigottimento notturno sotto l’inafferrabile ed enigmatica Luna: un palpito umano di millenni, amoroso ed esistenziale, la Luna inafferrabile come l’amore sublimato ed enigmatica come il nostro destino. Il 20 luglio 1969, Neil Armstrong mise piede sulla Luna, e la Terra intera restò muta a osservare quel passaggio moderno delle colonne d’Ercole, l’ultimo viaggio sbalorditivo verso l’ignoto. L’inafferrabile Luna fu afferrata e l’enigmatica giace nei laboratori di mezzo mondo, sotto forma di pietre lunari conservate in azoto e costituite da ilmenite, olivina, pirosseno e plagioclasio feldspato. «Facci caso, più nessuno scrive poesie sulla Luna», dice un amico, e cita Shakespeare – «Folle è l’uomo che parla alla Luna, ...