Carola Rackete interrogata ad Agrigento ci fa la morale | Ecco cosa penso di Matteo

Sea Watch - Carola Rackete interrogata ad Agrigento : "Ue ora agisca" : Sea Watch, Carola Rackete interrogata ad Agrigento: "Ue ora agisca" La comandante della nave ha risposto alle domande per circa 4 ore nell'ambito del primo procedimento a suo carico che ipotizza il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e la disobbedienza a nave da guerra. “Da Salvini accuse ridicole”, ha detto il ...

Sea Watch : lettere di minacce al pm Patronaggio e al gip Vella - che ha liberato Carola Rackete : Il Procuratore Capo di Agrigento Luigi Patronaggio ha ricevuto oggi una busta contenente polvere da sparo; un'altra busta con un'ogiva di proiettile da fucile è stata invece indirizzata al gip Alessandra Vella. È la nuova, doppia, intimidazione al palazzo di giustizia di Agrigento. Le due buste arrivate – e bloccate al centro di smistamento di Favara – sarebbero molto simili. Per Patronaggio si tratta della terza intimidazione nell'arco di pochi ...

Carola Rackete - procura deposita ricorso contro la scarcerazione : domani l'interrogatorio : Mauro Indelicato Come già preannunciato dalla procura nei giorni scorsi, è stato depositato il ricorso contro la scarcerazione di Carola Rackete. Intanto al tribunale di Agrigento domani è atteso il nuovo interrogatorio della capitana della Sea Watch 3 Sono ore frenetiche all’interno degli uffici della procura di Agrigento: i due casi più spinosi che riguardano la tematica dell’immigrazione, quello cioè relativo all’Ong Mediterranea ...

E ora Carola Rackete si becca pure una bella medaglia d'onore dalla Catalogna : Serena Pizzi Carola Rackete è proprio diventata un'eroina. Dopo la cittadinanza onoraria di Parigi, ora si becca pure una bella medaglia Non bastava la cittadinanza onoraria di Parigi, ora Carola Rackete diventa un'eroina anche in Catalogna. Dopo la mossa pericolosissima nel porto di Lampedusa e tutto quello che ne è conseguito, la capitana di Sea Watch 3 riceve una medglia. Sì, avete letto bene: una medaglia d'onore. E da chi? dalla ...

Carola Rackete - l'appello a Bruxelles : 'Accogliamo i 500mila profughi tenuti in Libia' : Carola Rackete, la comandante della nave Sea Watch 3 a piede libero nonostante sia indagata dalla Procura di Agrigento per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e violazione del codice della navigazione è oramai una vera e propria star mediatica. Intervistata dal popolare settimanale tedesco "Bild", la 31enne tedesca si è appellata apertamente all'Unione Europea per sostenere la causa dei circa 500 mila migranti che attualmente, secondo ...

Migranti : Pd Lampedusa - 'sindaco conferisca cittadinanza onoraria a Carola Rackete' : Palermo, 15 lug. (AdnKronos) - Il conferimento della cittadinanza onoraria a Carola Rackete di Lampedusa è stata chiesta dal segretario del Pd dell'isola al sindaco Salvatore Martello. "Egregio Signor Sindaco, Sigrnor Presidente del Consiglio Comunale, con la presente formuliamo all’amministrazione

