Bari | assenteismo in ospedale a Monopoli | 13 arresti e una trentina di indagati

(Di giovedì 18 luglio 2019) Questa mattina i carabinieri del Nucleo Provinciale dihanno eseguito 30 ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di altrettanti soggetti, tutti accusati, a vario titolo, di truffa aggravata ai danni dello Stato e violazione dei doveri inerenti un pubblico servizio. Secondo chi indaga infatti, tali persone si sarebbero assentate pedissequamente dal posto di lavoro, tanto che le autorità hanno voluto vederci chiaro nei loro confronti. Ci sarebbero inoltre almeno altre 30 persone che risultano indagate nella stessa inchiesta, portata avanti dalla Procura barese. Al momento le informazioni che si hanno non sono tantissime, ma i particolari dell'operazione e il ruolo degli arrestati verranno chiariti nel corso di un'apposita conferenza stampa che si terrà sempre stamattina, intorno alle ore 10:30, presso la Procura della Repubblica, sita a, in via ...

