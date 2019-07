Le sneaker in tela | un classico intramontabile

gqitalia

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Traspiranti, non ingombranti, comode e leggere. Lein, dal design minimal, a differenza delle cosiddette ugly shoes che imperversano nelle ultime stagioni, sono decisamente più versatili e di sicuro, ce lo concederete, più adatte alle temperature estive. Senza contare che in valigia occupano uno spazio ridotto. In canvas, generalmente con suola bianca in gomma, permettono di muoversi agilmente e di mantenere il piede più fresco rispetto ai voluminosi modelli in pelle. Le scarpe da tennis classiche in realtà non sono mai state fuori moda; vi sono dei modelli icona che sono davvero intramontabili e che hanno fatto la storia delle. Tra questi troviamo per esempio la Superga 2750, unisex, con tomaia in puro cotone extraforte sfoderato, perfettamente traspirante e suola in gomma naturale vulcanizzata e la Converse All Star, sia in versione bassa che ...