Le 3 sfide dell’informazione del futuro

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Nei giorni scorsi il Garante della privacy, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni (Agcom) hanno pubblicato alcune linee guida per rafforzare la cooperazione in materia di privacy e big data. Le indicazioni emerse derivano da un’indagine conoscitiva avviata a maggio 2017 che, oltre al mondo accademico, ha coinvolto diversi esponenti del settore finanziario, delle telecomunicazioni e dell’editoria. Obiettivo: fornire indicazioni ai legislatori, ai decisori istituzionali, agli operatori del settore e agli utenti affinché si possa riequilibrare il rapporto tra utenti-consumatori e colossi del web, assai sbilanciato in favore di questi ultimi, anche dal punto di vista della monetizzazione delle informazioni in circolazione. Fame di big data Il muro di ipocrisia del concetto di gratuità dei servizi che i giganti del web ci ...

