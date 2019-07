Honor Play pronto ad accogliere EMUI 9 1 | via ufficiale al rollout

Specifiche al top per Honor 9X - fra cui un bel display AMOLED : HONOR 9X stando ad un nuovo leak, potrebbe essere dotato di fotocamera anteriore con meccanismo pop-up e SoC proprietario Kirin 810. L'articolo Specifiche al top per HONOR 9X, fra cui un bel display AMOLED proviene da TuttoAndroid.

State tranquilli - Honor 20 Pro ora ha la certificazione per Google Play : Nelle scorse ore Google ha aggiornato l'elenco dei dispositivi Android certificati e tra di essi figura pure la versione internazionale di HONOR 20 Pro L'articolo State tranquilli, HONOR 20 Pro ora ha la certificazione per Google Play proviene da TuttoAndroid.

HONOR View20 - HONOR 10 - Honor Play e tanti altri in offerta speciale per gli HONOR Days : HONOR View20, HONOR 10, HONOR Play sono solo alcuni degli smartphone in offerta speciale per gli HONOR Days, eccoli tutti. L'articolo HONOR View20, HONOR 10, HONOR Play e tanti altri in offerta speciale per gli HONOR Days proviene da TuttoAndroid.

Spostare la fotocamera sotto al display non è così facile : per Honor la tecnologia non è matura : È ancora presto per vedere uno smartphone HONOR con fotocamera integrata sotto al display: la tecnologia non è ancora matura secondo Zhao Ming, presidente della casa cinese. L'articolo Spostare la fotocamera sotto al display non è così facile: per HONOR la tecnologia non è matura proviene da TuttoAndroid.

Primo messaggio dopo il ban Google con Honor Play : si affacciano gli aggiornamenti di maggio : In questi mesi ha guadagnato apprezzabili quote di mercato il cosiddetto Honor Play qui in Italia, al punto che in queste ore sta facendo molto chiacchierare l'apparizione sul mercato dell'aggiornamento di maggio. Si tratta a conti fatti del Primo device abbastanza popolare in Italia e nel resto d'Europa in grado di fare questo step, con una risposta dagli elevati contenuti simbolici dopo il ban Google imposto da Trump sul fronte degli upgrade. ...

Al posto di Play Store su smartphone Huawei e Honor ci sarà Aptoide? 2 punti a favore della soluzione : Ancora burrasca per gli smartphone Huawei e Honor pure senza Play Store? Nonostante il ban degli Stati Uniti nei confronti del produttore sia stato congelato almeno fino al prossimo agosto, è chiaro che si cerchino soluzioni alternative ai servizi Google che potrebbero questa volta davvero mancare a breve sui nuovi device della società cinese. Per questo motivo, dopo aver approfondito i primi aspetti del futuro sistema operativo proprietario ...